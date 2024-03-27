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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المتحدث باسم سيمبا التنزاني: الأهلي سيخوض مباراة أمامنا لم يواجهها من قبل

صدى البلد

نشر ماهر همام نجم الكرة المصرية جزءا من تصريحات المتحدث الرسمي لنادي سيمبا التنزاني عن المباراة المرتقبة بين فريقه والنادي الاهلي بدوري أبطال أفريقيا.

ونقل ماهر همام عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن المتحدث باسم سيمبا قوله: "الأهلي سيخوض مباراة أمامنا لم يواجهها من قبل ".

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) يوم الجمعة 29 مارس الجارى على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، في تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبًا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

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