رئيس جامعة بنها: إنشاء مركز للدعم النفسي والاجتماعي ووثيقة للتأمين على الطلاب ضد الحوادث الشخصية

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، وبحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وأعضاء مجلس الجامعة.

واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي الجلسة باستعراض ما حققته الجامعة في التصنيفات الدولية خلال الفترة الماضية وخاصة وجود الجامعة بتصنيف سيما جو الأسباني لعام 2024 ضمن جامعات الفئة الأولى Q1 بالمؤشر الإجمالي Overall، فقد جاءت بالمركز 3917 عالميا، والمركز 11 على مستوى الجامعات المصرية، والمركز 17 على مستوى المؤسسات الأكاديمية والبحثية بمصر .

كما استعرض " الجيزاوي " حصول الجامعة علي تجديد شهادة الأيزو 9001 – 2015 ، وشهادة السلامة والصحة المهنية والأيزو 45001 لسنة 2018 ، موجها الشكر لفريق العمل بالجودة ولمنسوبي الجامعة ، مؤكداً أن هذا النجاح جاء انعكاساً للأداء المتميز، وتطبيقا لمعايير نظم الجودة الشاملة ومعايير السلامة والصحة المهنية طبقاً للمواصفات القياسية داخل إدارات الجامعة المختلفة.

ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بإنشاء صف ثاني من القيادات الأكاديمية والإدارية الشابة داخل الكليات وذلك في إطار جودة الأداء المؤسسي والعمل على إيجاد مساعدين للقيادات الأكاديمية داخل الكليات وبناء أجيال متتالية من القيادات الجامعية.

كما وجه " الجيزاوى " عمداء الكليات أيضا بإنشاء وحدات للدعم النفسي والاجتماعي داخل الكليات لتقديم الإرشاد التربوي والدعم النفسي للطلاب للإشراف عليهم معنويا ونفسيا ومحاولة فهم الوضع النفسي والاجتماعى لهم مع التأكيد على خصوصية المعلومات ، كما استعرض رئيس الجامعة إصدار وثيقة مجانية للتأمين على الطلاب ضد الحوادث الشخصية وصرف تعويضات لهم في حالات الإصابة والوفاة وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم الطبي للطلاب ، وذلك بداية من الالتحاق وحتى التخرج.

وخلال الجلسة أكد " الجيزاوى " أن الجامعة ترحب بكل مبادرات مؤسسات المجتمع المدنى لدعم الجامعة من أجل أداء رسالتها المجتمعية والبحثية والتعليمية ، موجها الشكر على الدعم الذي قدمه بنك ناصر الاجتماعي للمستشفى الجامعى من خلال تبرعه بأجهزة طبية وعربة إسعاف حديثة بإجمالي يقدر 12 مليون جنيه.

وافق مجلس الجامعة على عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة في مجال تبادل الزيارات بين الأساتذة والطلاب وكذلك وضع برامج مشتركة بين الطرفين.

كما وافق المجلس أيضا على تجديد عقد تعاقد علاج أعضاء هيئة التدريس للعام الثالث في إطار حرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمات الصحية لمنسوبيها .