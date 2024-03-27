عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها: إنشاء مركز للدعم النفسي والاجتماعي ووثيقة للتأمين على الطلاب ضد الحوادث الشخصية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، وبحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وأعضاء مجلس الجامعة.
واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي الجلسة باستعراض ما حققته الجامعة في التصنيفات الدولية خلال الفترة الماضية وخاصة وجود الجامعة بتصنيف سيما جو الأسباني لعام 2024 ضمن جامعات الفئة الأولى Q1 بالمؤشر الإجمالي Overall، فقد جاءت بالمركز 3917 عالميا، والمركز 11 على مستوى الجامعات المصرية، والمركز 17 على مستوى المؤسسات الأكاديمية والبحثية بمصر .
كما استعرض " الجيزاوي " حصول الجامعة علي تجديد شهادة الأيزو 9001 – 2015 ، وشهادة  السلامة والصحة المهنية والأيزو 45001 لسنة 2018 ، موجها الشكر لفريق العمل بالجودة ولمنسوبي الجامعة ،  مؤكداً أن هذا النجاح  جاء انعكاساً للأداء المتميز، وتطبيقا لمعايير نظم الجودة الشاملة ومعايير السلامة والصحة المهنية طبقاً للمواصفات القياسية داخل إدارات الجامعة المختلفة.
ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بإنشاء صف ثاني من القيادات الأكاديمية والإدارية الشابة داخل الكليات وذلك في إطار جودة الأداء المؤسسي والعمل على إيجاد مساعدين للقيادات الأكاديمية داخل الكليات وبناء أجيال متتالية من القيادات الجامعية.
كما وجه " الجيزاوى " عمداء الكليات أيضا بإنشاء وحدات للدعم النفسي والاجتماعي داخل الكليات لتقديم الإرشاد التربوي والدعم النفسي للطلاب للإشراف عليهم معنويا ونفسيا ومحاولة فهم الوضع النفسي والاجتماعى لهم مع التأكيد على خصوصية المعلومات ، كما استعرض رئيس الجامعة إصدار وثيقة مجانية للتأمين على الطلاب ضد الحوادث الشخصية وصرف تعويضات لهم في حالات الإصابة والوفاة وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم الطبي للطلاب ، وذلك بداية من الالتحاق وحتى التخرج.
وخلال الجلسة أكد " الجيزاوى " أن الجامعة ترحب بكل مبادرات مؤسسات المجتمع المدنى لدعم الجامعة من أجل أداء رسالتها المجتمعية والبحثية والتعليمية ، موجها الشكر على الدعم الذي قدمه بنك ناصر الاجتماعي للمستشفى الجامعى  من خلال تبرعه بأجهزة طبية وعربة إسعاف حديثة بإجمالي يقدر 12 مليون جنيه.
وافق مجلس الجامعة على عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة في مجال تبادل الزيارات بين الأساتذة والطلاب وكذلك وضع برامج مشتركة بين الطرفين.
كما وافق المجلس أيضا على تجديد عقد تعاقد علاج أعضاء هيئة التدريس للعام الثالث في إطار حرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمات الصحية لمنسوبيها .

جامعة بنها الجامعات المصرية التصنيفات الدولية الدكتور ناصر الجيزاوى القيادات الجامعية المؤسسات الاكاديمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

حادثة مفجعة.. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينيات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

قرار عاجل من الحكومة بعودة تصدير البصل.. هل ترتفع الأسعار من جديد؟

موضوعات متعلقة

شهود عيان يروون تفاصيل انفجار 3 محطات صرف صحى بالقليوبية.. صور

محافظ القليوبية يعتمد مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمدارس الفنية

رئيس القاهرة لتكرير البترول: حريق محطة الخصوص لم يؤثر على أعمال الشركة

فصل خدمات الغاز عن المناطق المجاورة لانفجار محطات الصرف الصحي بالقليوبية

بدء التسجيل بالمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالقليوبية.. تفاصيل

اشتعال النيران في 5 مواقع.. تفاصيل انفجار محطة صرف صحي المرج.. صور

محافظ القليوبية يتفقد موقع حريق محطة صرف صحى المرج

رئيس جامعة بنها: خطة لصيانة جميع المرافق ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية

ترشيحاتنا

أشرف صبحي يكشف حقيقة إقامة نهائي كأس مصر في السعودية لمدة 3 سنوات

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

هل يجوز تأخير زكاة الفطر إلى غروب شمس يوم العيد؟..اعرف الرأي الشرعي

لا تلبي مصالحنا.. تحذير خطير من روسيا للغرب بالانسحاب من الاتفاقيات الدولية

أحمد عمر هاشم يكشف سبب تسمية غزوة بدر بـ«يوم الفرقان».. فيديو

مفتي الجمهورية: التخطيط المدروس في معركة بدر يعطي دروسًا مجيدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيحاءات واغتصاب ورقص| مسلسل العتاولة يثير الجدل.. ماذا حدث؟

لن تصدق.. قلة الحركة تصيبك بمرض خطير

بالحجاب.. ناهد السباعي تثير ضجة بظهورها| شاهد

ياسر جلال: "جودر" به كل المقومات الفنية..وجرافيك المسلسل مرهق واستغرق وقتا طويلا|حوار

فيديو

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

أسرع حكم بالإيقاف.. تطورات أزمة إعلان دقوا الشماسي

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ