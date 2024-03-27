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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يخطط لإجراء محادثات في واشنطن بشأن غزو رفح رغم الإلغاء المسبق

صدى البلد

أفادت أكسيوس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لإرسال المقربين منه، الوزير رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، إلى واشنطن في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لإجراء محادثات في البيت الأبيض بشأن عملية محتملة في رفح، وفقا لأربعة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. 

ويمثل هذا التطور تحولا كبيرا في نهج نتنياهو، حيث كان قد ألغى في السابق نفس الرحلة التي قام بها نفس المسؤولين احتجاجا على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وأكد مسؤول أمريكي إعادة جدولة الاجتماع، قائلاً: "قال مكتب رئيس الوزراء إنهم يرغبون في إعادة جدولة الاجتماع المخصص لرفح. ونحن نعمل الآن معهم لتحديد موعد مناسب". لكن المسؤول لم يحدد موعدا محددا للاجتماع.

ويؤكد قرار مواصلة المحادثات في واشنطن مدى إلحاح الوضع في رفح والتوترات المستمرة في المنطقة. ويشير استعداد نتنياهو للمشاركة في المناقشات على الرغم من الانتكاسات الدبلوماسية الأخيرة إلى التركيز المتجدد على معالجة المخاوف الأمنية في غزة.

يحمل الاجتماع المعاد جدولته آثارًا على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية والديناميات الأوسع للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. إنه يعكس نهجًا عمليًا لنتنياهو لمتابعة السبل الدبلوماسية على الرغم من الخلافات مع الولايات المتحدة حول قضايا معينة.

ومع استمرار تطور الوضع، ستتم مراقبة نتائج المحادثات في واشنطن عن كثب من قبل أصحاب المصلحة الإقليميين والمجتمع الدولي لتأثيرها المحتمل على الجهود المبذولة لتهدئة التوترات ودفع مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.

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