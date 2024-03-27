"القومي للحوكمة والتنمية المستدامة" يواصل سلسلة اللقاءات التعريفية بمبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية"

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- اللقاء السادس للتعريف بمبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" وذلك لطلاب وطالبات المرحلة الإعدادية لعدد 55 من الطلاب المقيدين بمدرستى بلال للتعليم الأساسي وسعد زغلول بالشرابية، بهدف توعية الطلاب بكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن مبادرة إصدار قصص الأطفال "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" تقع في إطار خطة متكاملة للمعهد بهدف نشر الوعي بالأهداف الأممية على المستويين المحلي والإقليمي كخطوة مهمة يتخذها المعهد للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وأجندة افريقيا 2063.



من جانبها أوضحت د. حنان رزق، مدير مركز التنمية الإفريقي بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن الثلاث ورش المقدمة للأطفال عقدت تحت مظلة مبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" والتي تهدف إلى الوصول لجميع الأطفال دون ترك أي طفل خلف الركب.

يشار إلى أن اللقاء التعريفي السادس تم تنفيذه على ثلاث حلقات نقاشية على مدار اليوم الدراسي، وضمت تلك الحلقات مجموعة من أنشطة الرسم والتلوين، كما تم إهداء القصص الخاصة بالمبادرة والتي تضم الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة للطلاب المشاركين.