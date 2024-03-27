عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيتشاف كتير .. شاهد ماذا قال أبطال حق عرب عن المسلسل

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

التقت كاميرا "القاهرة الإخبارية" بصناع مسلسل حق عرب، والذي يقدم مزجًا من الدراما والتشويق في إطار شعبي، حيث يواصل أبطال وصناع مسلسل حق عرب تصوير مشاهده الأخيرة.

وقالت الفنانة وفاء عامر: "من ساعة مقرأت المسلسل ولقيته مختلف يمكن أكون عملت شعبي قبل كده لكن المسلسل ده شعبي مختلف، وشميت فيه ريحة نجاح والمسلسل ده هيتشاف كتير".

بينما قال الفنان صبري فواز: “ردود الأفعال قوية جدًا وجاية من الشارع فلما بروح في أي مكان في الشارع الناس بتناديني باسم الشخصية، ولو قلنا لزمات فهيا بتتقال، والناس عاجبها جدًا الصراع ما بين الخير والشر وبين البطل الشعبي والشرير، والناس مستية دول الوقت الاتنين يتقابلوا”.


والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل حق عرب الدراما الفنانة وفاء عامر الفنان صبري فواز أحمد العوضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

حادثة .. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

ترشيحاتنا

فتاوى الصائمين|هل الأفضل للحامل الصيام أم الفطر في شهر رمضان ومتى تأثم؟

بيان عاجل من قطر بشأن قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في الأغوار

علاء مرسي: حارس مسرح الريحاني رش عليا مياه عشان ما أدخلش

مصرع وإصابة 18 شخصا.. قرار عاجل من النيابة بشأن حادث الطريق الدائري الإقليمي

رد ناري من آيتن عامر إلى مصطفى شعبان بسبب تصريح «يلا ع المطبخ»|فيديو

رئيسة وزراء لاتفيا: حلف الناتو ليس مستعدا لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تهرب إذا غرقت سيارتك تحت الماء؟

أسود جلد.. جوري بكر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

فستان جريء.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ