هيتشاف كتير .. شاهد ماذا قال أبطال حق عرب عن المسلسل

التقت كاميرا "القاهرة الإخبارية" بصناع مسلسل حق عرب، والذي يقدم مزجًا من الدراما والتشويق في إطار شعبي، حيث يواصل أبطال وصناع مسلسل حق عرب تصوير مشاهده الأخيرة.

وقالت الفنانة وفاء عامر: "من ساعة مقرأت المسلسل ولقيته مختلف يمكن أكون عملت شعبي قبل كده لكن المسلسل ده شعبي مختلف، وشميت فيه ريحة نجاح والمسلسل ده هيتشاف كتير".

بينما قال الفنان صبري فواز: “ردود الأفعال قوية جدًا وجاية من الشارع فلما بروح في أي مكان في الشارع الناس بتناديني باسم الشخصية، ولو قلنا لزمات فهيا بتتقال، والناس عاجبها جدًا الصراع ما بين الخير والشر وبين البطل الشعبي والشرير، والناس مستية دول الوقت الاتنين يتقابلوا”.



والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.