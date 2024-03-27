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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بـ4 قراءات .. 100 جنسية تجتمع لأداء صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

100 جنسية تجتمع لأداء
100 جنسية تجتمع لأداء صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

شهد آلاف المصلين اليوم الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر، في الليلة الثامنة عشرة من شهر رمضان الفضيل، وقد جاؤوا من مختلِف محافظات الجمهورية.

100 جنسية تجتمع لأداء صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

 كما يحضر إلى الجامع الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر، ويؤمها نخبة من قرّاء القرآن الكريم في الأزهر، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.

وتقدم المصلين فضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أتى خضر، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، والشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وجمعٌ من علماء الأزهر.

وتقام صلاة العشاء الليلة من سورة المؤمنون برواية ‏حفص عن عاصم، وتقام صلاة التراويح من سورتي النور والمؤمنون، برواية الدوري عن الإمام الكسائي، وابن جماز عن الإمام أبي جعفر المدني، وابن ذكوان عن الإمام ابن عامر الشامي.

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وأوضح الدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشؤون الدينية بالجامع الأزهر، أنه يؤم المصلين اليوم في الجامع الأزهر في صلاة العشاء الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وصلاة التراويح الشيخ عادل محمود، معلم القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية، والدكتور محمد زلط، المدرس بكلية علوم القرآن، الشيخ أحمد نور، معلم القرآن الكريم بمنطقة سوهاج الأزهرية، والشيخ عيد بركات، مدرس القراءات بمعهد قراءات الخازندارة بشبرا.

ويؤم المصلين في صلاة فجر الأربعاء، الشيخ سليم عبدالحميد، معلم القرآن الكريم بمنطقة القليوبية الأزهرية، مع التلاوة من سورة المؤمنون، تحت إشراف فضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث ٢٠ ركعة يوميًّا بالقراءات العشر-  ٣٠ درسًا مع التراويح- 30 ملتقى بعد التراويح- صلاة التهجد في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات إلى ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم).

الجامع الازهر الليلة الثامنة عشرة من شهر رمضان صلاتي العشاء والتراويح الطلاب الوافدون البحوث الإسلامية

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