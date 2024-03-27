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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حرقوا جسده ورموه في القمامة.. كشف غموض جثمان متفحم أسفل الدائري بالعمرانية

صدى البلد


نجحت الاجهزة الامنية بالجيزة في حل لغز العثور على جثة محترقة اسفل الطريق الدائري بمنطقة العمرانية حيث تبين ان اصدقائه وراء ارتكاب الجريمة. 

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العمرانية القبض على 3 أشخاص أنهوا حياة شخص داخل شقة وأحرقوا جثته وألقوها بجوار صندوق القمامة بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بالعثور على جثة شاب في حالة تفحم بالقمامة بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وعثرت على جثة شاب في حالة تفحم ملفوف في كوفرتة داخل اجولة دقيق. ، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

ونجحت التحريات في حل لغز الجريمة والقاء القبض على المتهمين ويتم استجوابهم حول دوافع الجريمة  

جثة متفحمة جثة متفحمة اسفل الدائري العمرانية حرقوا جثته

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