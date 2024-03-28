عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل صحيح أن ليلة القدر في الأيام الفردية؟.. الإفتاء توضح متى تتحراها

هل صحيح أن ليلة القدر
هل صحيح أن ليلة القدر في الأيام الفردية؟

هل صحيح أن ليلة القدر في الأيام الفردية؟، سؤال يشغل ذهن الكثيرين مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان 2024، وهي الأيام المشرفة بـ ليلة القدر في إحدى لياليها فـ هل صحيح أن ليلة القدر في الأيام الفردية؟

هل صحيح أن ليلة القدر في الأيام الفردية؟

ليلة القدر تعني المغفرة وقبول الأعمال والعتق من النار، والعبادة فيها خيرٌ من عبادة ألف شهرٍ، وفيها تنزل الملائكة إلى الأرض يسلمون على المؤمنين الصائمين، ويستغفرون لهم.

ولفضلها وعظمتها أخفاها الله في العشر الأواخر من رمضان؛ لِيَجِدَّ المسلم في طلبها، ويعمل من أجل الحصول على خيرها، ولذا قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: 2-3].

وليست ليلة القدر كما يتصور البعض، ولكن المقصود هو الاجتهاد في العبادة والاستزادة من عمل الخير من صلاة واستغفار وقراءة للقرآن وطلب الرحمة من الله؛ لأنه يقبل في هذه الليلة ما لا يقبله في غيرها.

وقد أخفى الله تبارك وتعالى رضاه في طاعته؛ ليستزيد أصحاب الطاعات في أعمالهم، وأخفى غضبه في معصيته؛ لينزجر أصحاب السيئات عن أعمالهم، ولذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يُخفي أعمار الناس وآجالهم فلم يحددها؛ ليجد الإنسان في طاعة ربه، فينال رضاه، قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: 34].

كما أخفى الساعة في الزمن، قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 187].

كما أخفى الله ليلة القدر في رمضان لِيَجِدَّ الصائم في طلبها، وخاصة في العشر الأواخر منه، فيشمر عن ساعد الجد، ويشد مئزره، ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 3 - 5]، فتكون حظه من الدنيا وينال رضا الله في دنياه وفي آخرته؛ لذلك أخفى الله ليلة القدر في أيام شهر رمضان حثًّا للصائمين على مضاعفة العمل في رمضان.

وأما علامات ليلة القدر: فقد ذكر الإمام القرطبي في "تفسيره" (20/ 137، ط. دار الكتب المصرية) لسورة القدر قوله: [الثانية: في علاماتها: منها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر: «إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ». وقال عبيد بن عمير: كنت ليلة السابع والعشرين في البحر، فأخذت من مائِه، فوجدته عذبًا سلسًا] اهـ.

أدعية العشر الأواخر من رمضان .. تحرى فيها ليلة القدر

متى تبدأ ليلة القدر 2024؟.. أولها مغرب السبت وآخرها تنتهي فجر الإثنين

هل صحيح أن ليلة القدر في الأيام الفردية؟

كشفت دار الإفتاء عن الليالي الوترية لشهر رمضان 2024، والتي يتحرى فيها ليلة القدر وهي:

1. ليلة الحادي والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 30 مارس  الميلادي و20 رمضان  وتنتهي في فجر الأحد 31 مارس الجاري ميلاديا و21 من رمضان الهجري.

2. ليلة الثالث والعشرين من رمضان : وتبدأ من مغرب يوم الإثنين الموافق 1 إبريل الميلادي و22 من رمضان ،  وتنتهي في فجر الثلاثاء الموافق 2 إبريل ميلاديًا  و23 رمضان الهجري.

3. ليلة الخامس والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم الأربعاء الموافق 3  إبريل الميلادي و24 رمضان، وتنتهي في فجر الخميس الموافق 4 إبريل ميلاديًا و25 رمضان.

4. ليلة السابع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الجمعة الموافق  5 إبريل ميلاديًا و26 من رمضان ، وتنتهي فجر السبت 6 إبريل الميلادي ويوم 27 رمضان بالهجري.

5. ليلة التاسع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الأحد الموافق 7 إبريل الميلادي و28 رمضان ، وتنتهي في فجر الإثنين الموافق 8 إبريل لعام 2024 م، و29 رمضان لعام 1445هـ

ليلة القدر من اي وقت تبدا ليلة القدر ما هي العلامات التي تدل على ليلة القدر كيف تقوم بليلة القدر هل صحيح ان ليلة القدر في الايام الفردية ليلة القدر في رمضان علامات ليلة القدر العشر الأواخر من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

قبل عيد الفطر.. موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

حرارة نهارًا وأمطار ليلًا.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

ترحيل 18 لاعبًا مصريًا من الإمارات| اتحاد الكرة يرد

إنتاج موسم جديد من البصل.. والحكومة تستعد لإعادة تصديره| ماذا عن أسعاره المستقبلية؟

بعد تصريحات محامي اللاعب محمد المغربي بشأن أزمة حسين الشحات..أشرف عبدالعزيز يرد..تفاصيل

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

موضوعات متعلقة

أدعية العشر الأواخر من رمضان .. تحرى فيها ليلة القدر

متى تبدأ ليلة القدر 2024؟.. أولها مغرب السبت وآخرها تنتهي فجر الإثنين

ليلة القدر .. موعد الليالي الوترية رمضان 2024

ترشيحاتنا

صعود الدولار بعد تعليقات حول سعر الفائدة الأمريكية

ناقد رياضي: مصدوم من الهجوم ضد حسام حسن

BMW تفتح النار على سائقيها.. دورات تدريبية لتعلم قيادة سياراتها المصفحة

هل صحيح أن ليلة القدر في الأيام الفردية؟.. الإفتاء توضح متى تتحراها

هيزعلوا جامد| مفاجأة غير سعيدة لـ تجار الذهب

حرارة نهارًا وأمطار ليلًا.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة مجدي تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

عبير صبري تبهر متابعيها بفستان مخملي لافت| شاهد

كيا EV9 تفوز بلقب أفضل سيارة كهربائية لعام 2024.. متخطية هيونداي وفولفو

نيرمين الفقي تثير ضجة بفستان جريء| شاهد

فيديو

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ