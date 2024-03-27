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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 4 عمال في حريق شركة بترول القطامية | صور

قوات الاطفاء
قوات الاطفاء

لقى عاملان مصرعهما في حادث حريق  أثناء قيامهما بإغلاق محبس الغاز الخاص بإحدى  شركات البترول بالقطامية والذي تسبب في حدوث حريق هائل بـ4 مكاتب إدارية، كما أصيب اثنان آخران من العمال، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي الحريق.

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وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في مكاتب إدارية بمنطقة القطامية .

وعلى الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بقوات الإطفاء بقيادة اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة والذين نجحوا في السيطرة على النيران التي التهمت 4 مكاتب إدارية .

 4 عمال مصابين من العاملين في حريق شركات البترول

وتم نقل 4 عمال مصابين من العاملين بالمكاتب الي المستشفي لاسعافهم بينما لقي 2 منهم مصرعهما ، وجار تحرير محضر والعرض على النيابة العامة للتحقيق .

قوات الاطفاء
قوات الاطفاء
قوات الاطفاء
قوات الاطفاء
قوات الاطفاء
قوات الاطفاء
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