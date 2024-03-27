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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي في حماس: رد الاحتلال على مقترح قدمناه بالمفاوضات كان «سلبيًا»

حماس وإسرائيل
حماس وإسرائيل

قال باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأربعاء، إن رد الاحتلال الإسرائيلي في مفاوضات تبادل الأسري ووقف إطلاق النار، كان سلبيًا رغم تأكيد الوسطاء بأن ما قدمته حماس كان منطقيا ومرنا.

وأضاف نعيم في تصريحات صحفية، أن عناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مازالت قوية على الأرض ومتماسكة وتكبد الاحتلال الإسرائيلي الخسائر كل يوم.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتصرف وكأنه دولة فوق القانون رغم القرارت الدولية، لافتا إلى أن المفاوضات بحاجة لمزيد من الضغط الدولي.

وقال القيادي في حماس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشل حتى اللحظة في تحقيق أهدافه، لافتا إلى أن الدعم الأمريكي هو الذي يساعده على الاستمرار.

وعلى جانب آخر، قال عضو مكتب السياسي لحركة حماس، أسامة حمدان، إن مطالب الاحتلال الإسرائيلي حول صفقة تبادل الأسري غير مقبولة، والرد الأخير لا يلبي الحد الأدنى.

وأضاف القيادي في حركة حماس في تصريحات صحفية، أن الحركة أبلغت الوسطاء في المفاوضات بأن مطالب إسرائيل مرفوضة.

وأشار حمدان إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب في غزة، ويسعى للمماطلة وعرقلة المفاوضات.

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