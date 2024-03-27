عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عبد العزيز: لا يجوز تقديم مشاهد الرقص والأدوار الجريئة خلال رمضان

أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز

التقي الفنان أحمد عبد  العزيز اليوم مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج “حبر سري”، المذاع على فضائية "القاهرة والناس".

مكانش ابن موت.. الفنان أحمد عبد العزيز يتحدث عن الراحل مصطفى درويش
أثر فيه.. أحمد عبدالعزيز بعد عرض صورة الراحل وائل نور: خطفه الموت
أحمد عبد العزيز عن شائعة بيع شقته: «الحمد لله عفش بيتي موجود»
أحمد عبدالعزيز: لا يجوز تقديم مشاهد الرقص والأدوار الجريئة خلال شهر رمضان
أحمد عبدالعزيز: مسلسل ذئاب الجبل وشه مش نحس

 

مكانش ابن موت.. الفنان أحمد عبد العزيز يتحدث عن الراحل مصطفى درويش
وجه الفنان أحمد عبد العزيز رسالة مؤثرة للفنان مصطفي درويش قائلا: "ازاي مات مصطفي درويش ؟ .. مكانش ابن موت".

وأكد عبد العزيز خلال لقائه بالإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج حبر سري، المذاع على فضائية القاهرة والناس، أنه قد التقي بمصطفي في مسلسل سره الباتع، وكان نشيطا، وبداخله فنان كبير ومجتهد وجاد، ومحب لعمله ولبلده بشكل كبير، ويبذل كل طاقته لعمله ولوطنه، ويقوم بأعمال خيرية كثيرة.

كسبت صديقا جديدا واستمتعت بالعمل معه


أضاف الفنان أحمد عبد العزيز أنه قضى مع الراحل الشاب مصطفى درويش ثلاثة أشهر في العمل، قائلا:" كانوا 3 شهور ممتعين جدا، وكسبت صديقا جديدا، واستمتعت بالعمل معه، وفوجئت بعد فترة بسيطة بخبر وفاته، وكان كويس ومافيهوش حاجه ولا سنه كبير".

 

أثر فيه.. أحمد عبدالعزيز بعد عرض صورة الراحل وائل نور: خطفه الموت

علق الفنان أحمد عبد العزيز بعد عرض صورة الفنان الراحل وائل نور قائلا:" وائل كان اخويا الصغير" ، لافتا الى أنه من نفس الجيل قائلا:" خطفه الموت" .

واكد عبد العزيز خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج حبر سري، المذاع على فضائية القاهرة والناس، أن فراق وائل نور أثر عليه بشكل كبير.


وحكي الفنان احمد عبد العزيز أنهم اللتقوا  ببعضهما على احد المسارح  وقدم له المساعده على تحضيرات للمسرح للقيام بالعمل الفني.

 

أحمد عبد العزيز عن شائعة بيع شقته: «الحمد لله عفش بيتي موجود»

رد الفنان أحمد عبد العزيز على شائعة بيع شقته القديمة بسبب ظروف مادية قائلا:" خبر غير صحيح تماما واتكتب كتير جدا واستخدم كتير جدا".

وقال أحمد عبد العزيز خلال لقائه في برنامج حبر سري، المذاع على فضائية القاهرة والناس، مع الإعلامية أسما إبراهيم، إن هذه الإشاعة جاءت من تصريحه لأحد الصحفيين انه يمتلك لشقه في الإسكندرية وقام ببيعها ومن هنا كتب هذا الصحفي " ان احمد عبد العزيز باع عفش منزله".

وتابع:" استغل هذا  الصحفي كلامي  وقام بنشر شائعة بأنني  قمت ببيع عفش منزلي لأنني لا أريد التنازل عن شيئ .. وقامت المواقع والسوشيال ميديا بالتغير في كلامي بشكل كبير".

وأكد الفنان أحمد عبد العزيز، أن الرزق بيد الله ومن كان رزقه في يد الله؛ ليس عليه أن يقلق عليه.

وقال:" اتعرضت لأزمات مالية كبيرة في حياتي، ولكن الحمد لله موصلتش اني ابيع عفش بيتي".

أحمد عبد العزيز مشاهد الرقص شهر رمضان لأدوار الجريئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل عيد الفطر.. موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

احتراق 4 مكاتب إدارية تابعة لشركة بترول بالقطامية وإصابة 3 عمال| فيديو

إنتاج موسم جديد من البصل.. والحكومة تستعد لإعادة تصديره| ماذا عن أسعاره المستقبلية؟

سائق قاضي نجع حمادي: نجل المتهم دفع للمستشار نفقات علاجه وبنزين سيارته (خاص)

حادثة .. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

ترحيل 18 لاعبًا مصريًا من الإمارات| اتحاد الكرة يرد

ترشيحاتنا

روسيا تعترض 16 صاروخا في أجواء بيلجورود

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب تريلا على الطريق الأوسطي

الفنان شريف حلمي: محدش طلبني في شغل بعد فشل «عجميستا»

هل قبلة واحدة في رمضان تفسد الصيام؟.. الإفتاء تحذر الأزواج من 8 أفعال

سفير الاتحاد الأوروبي بمصر يثمن دور القاهرة في إنفاذ المساعدات إلى غزة

أول تعليق من هشام ماجد على سرقة مسلسله «أشغال شقة»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر ناري .. شاهد| هنا شيحة في أحدث إطلالاتها عبر إنستجرام

توب مكشوف .. فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة جريئة

منها دولة عربية.. 7 مدن خالية من السيارات.. صور

بفستان لافت .. بوسي تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ