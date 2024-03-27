أحمد عبد العزيز: لا يجوز تقديم مشاهد الرقص والأدوار الجريئة خلال رمضان

التقي الفنان أحمد عبد العزيز اليوم مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج “حبر سري”، المذاع على فضائية "القاهرة والناس".

مكانش ابن موت.. الفنان أحمد عبد العزيز يتحدث عن الراحل مصطفى درويش

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مكانش ابن موت.. الفنان أحمد عبد العزيز يتحدث عن الراحل مصطفى درويش

وجه الفنان أحمد عبد العزيز رسالة مؤثرة للفنان مصطفي درويش قائلا: "ازاي مات مصطفي درويش ؟ .. مكانش ابن موت".

وأكد عبد العزيز خلال لقائه بالإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج حبر سري، المذاع على فضائية القاهرة والناس، أنه قد التقي بمصطفي في مسلسل سره الباتع، وكان نشيطا، وبداخله فنان كبير ومجتهد وجاد، ومحب لعمله ولبلده بشكل كبير، ويبذل كل طاقته لعمله ولوطنه، ويقوم بأعمال خيرية كثيرة.

كسبت صديقا جديدا واستمتعت بالعمل معه



أضاف الفنان أحمد عبد العزيز أنه قضى مع الراحل الشاب مصطفى درويش ثلاثة أشهر في العمل، قائلا:" كانوا 3 شهور ممتعين جدا، وكسبت صديقا جديدا، واستمتعت بالعمل معه، وفوجئت بعد فترة بسيطة بخبر وفاته، وكان كويس ومافيهوش حاجه ولا سنه كبير".

أثر فيه.. أحمد عبدالعزيز بعد عرض صورة الراحل وائل نور: خطفه الموت

علق الفنان أحمد عبد العزيز بعد عرض صورة الفنان الراحل وائل نور قائلا:" وائل كان اخويا الصغير" ، لافتا الى أنه من نفس الجيل قائلا:" خطفه الموت" .

واكد عبد العزيز خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج حبر سري، المذاع على فضائية القاهرة والناس، أن فراق وائل نور أثر عليه بشكل كبير.



وحكي الفنان احمد عبد العزيز أنهم اللتقوا ببعضهما على احد المسارح وقدم له المساعده على تحضيرات للمسرح للقيام بالعمل الفني.

أحمد عبد العزيز عن شائعة بيع شقته: «الحمد لله عفش بيتي موجود»

رد الفنان أحمد عبد العزيز على شائعة بيع شقته القديمة بسبب ظروف مادية قائلا:" خبر غير صحيح تماما واتكتب كتير جدا واستخدم كتير جدا".

وقال أحمد عبد العزيز خلال لقائه في برنامج حبر سري، المذاع على فضائية القاهرة والناس، مع الإعلامية أسما إبراهيم، إن هذه الإشاعة جاءت من تصريحه لأحد الصحفيين انه يمتلك لشقه في الإسكندرية وقام ببيعها ومن هنا كتب هذا الصحفي " ان احمد عبد العزيز باع عفش منزله".

وتابع:" استغل هذا الصحفي كلامي وقام بنشر شائعة بأنني قمت ببيع عفش منزلي لأنني لا أريد التنازل عن شيئ .. وقامت المواقع والسوشيال ميديا بالتغير في كلامي بشكل كبير".

وأكد الفنان أحمد عبد العزيز، أن الرزق بيد الله ومن كان رزقه في يد الله؛ ليس عليه أن يقلق عليه.

وقال:" اتعرضت لأزمات مالية كبيرة في حياتي، ولكن الحمد لله موصلتش اني ابيع عفش بيتي".