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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكم رادع لعاطل بتهمة حيازة حشيش وسلاح ناري في المطرية

صدى البلد

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالحبس عامين لعاطل بتهمة حيازة حشيش وسلاح نارى في المطرية. 

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وقال المتهم إنه يتخذ من مناطق متطرفة في المطرية مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى، موضحاً  أنه يبيع سيجارة الحشيش بـ 50 جنيها.
 

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تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بمحل سكنه، وعُثر بحوزته على (كمية لمخدر الحشيش - بندقية آلية – مبلغ مالى – هاتف محمول – سيارة "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهته  اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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حكم رادع لعاطل بتهمة حيازة حشيش وسلاح ناري في المطرية

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