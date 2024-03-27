الدفع بـ10 سيارات حماية مدنية للسيطرة على حريق خطوط الغاز في المرج

شب منذ قليل حريق في محطة الصرف الصحي بمنطقة المرج حيث تم التعامل الفوري مع النيران من قبل قوات الحماية المدنية بالقاهرة والتي دفعت بـ 10 سيارات إطفاء وجاري السيطرة على الحريق.



كشف المعاينة الأولية لحادث اندلاع محطة صرف صحي المرج بالقليوبية حدوث تسريب غاز فى خط صرف 1200م وإحدى خطوط شركات البترول ضمن صرف القاهرة الكبري بسبب حدوث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية مما ادي الى حدوث التسريب وحريق بالمحطة وتم السيطرة على الحريق .

قال أحد شهود العيان على حريق محطة الصرف الصحي بمنطقة المرج، أنه استيقظ على صوت إنفجار شديد مسحوب بنيران كبيرة بمحطة رفع القاهرة بالخصوص، كما وكشف ان الانفجار الكبير داخل المحطة،نتج عنة تحطم بعد وجهات المنازل الزجاجية.

وأصيب 5 أشخاص فى حادث انفجار واندلاع حريق في محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية والمرتبطة بثلاث محطات وهي الخانكة والخصوص والمرج ، وتم نقلهم الى المستشفيات المختصة لتلقي العلاج.

‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً صباح اليوم الأربعاء بنشوب حريق في محطة الصرف الصحي بدائرة قسم شرطة المرج على الفور تم توجيه ثلاث سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ .

وجاري تعامل القوات مع مصدر النيران لمنع امتدادها إلى المنشات المجاورة.

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