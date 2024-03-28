الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالنطاق الجغرافي للشركة بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

أعمال الصيانة الدورية

وأعلنت الشركة أن ذلك الانقطاع لإجراء بعض أعمال الصيانة الدورية خلال اليوم الخميس الموافق 28 من شهر مارس الجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن أعمال الصيانة ستبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا من نفس اليوم.

وطالبت الشركة في بيانها عملائها المقيمين بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي اتخاذ احتياطاتهم من خلال تدبير تغذية بديلة خلال فترة فصل التيار الكهربائي.

وأضافت الشركة في بيانها، أن المناطق والأحياء والقرى التي سيتم فصل التيار الكهربي عنها هي المناطق الموجودة في شمال الدقلهية وجنوبها ودمياط وكفر الشيخ

ويوضح الجدول التالي أسماء القرى والمراكز وهى ..