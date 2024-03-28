بمناسبة شهر رمضان الكريم، قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح الغذائية لمرضى ضغط الدم المرتفع، لعدم حدوث مضاعفات.

نصائح غذائية لمرضى ضغط الدم المرتفع