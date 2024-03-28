بمناسبة شهر رمضان الكريم، قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح الغذائية لمرضى ضغط الدم المرتفع، لعدم حدوث مضاعفات.
نصائح غذائية لمرضى ضغط الدم المرتفع
- اتبع نظاما غذائيا غنيا بالفواكه والخضروات.
- قلل كمية الملح المضاف للطعام واستبدله بالتوابل والليمون.
- تجنب الأغذية الغنية بالدهون المشبعة مثل اللحوم الحمراء والمقليات.
- تجنب السكريات والمشروبات الغازية.
- ركز على الأغذية الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والخبز الأسمر والشوفان.
- ركز على الأغذية الغنية بالأوميجا 3 مثل الأسماك وزيت الزيتون.
- ركز على مصادر البوتاسيوم مثل الموز والمشمش والتمر.
- تناول منتجات الألبان قليلة أو خالية الدسم.
- تجنب شرب مشروب مستخلص عرق السوس «جم أو أكثر يوميا لعدة أسابيع “لأن ذلك قد يسبب ارتفاع ضغط الدم”.