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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطارا الغردقة ومرسى علم يستعدان لرحلات عيد الفطر المبارك

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تستمر مطارات الغردقة ومرسى علم الدوليتان في استقبال تدفق مستمر من الرحلات الجوية الدولية، حيث تم تسجيل وصول حوالي 91 رحلة طيران خلال يوم الخميس والتي تقل نحو 18 ألف سائح من مختلف الجنسيات.

 

من جانبه، يستعد مطار الغردقة الدولي لاستقبال ما يقرب من 17 ألف سائح في يوم السبت عبر 87 رحلة طيران، مع تفوق وصول الرحلات القادمة من المطارات الألمانية.

 

فيما تواصل الفنادق والمنتجعات السياحية في الغردقة استعداداتها لاستقبال السياح المصريين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الإشغال إلى 100%.

 

من ناحية أخرى، يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم 4 رحلات طيران دولية أوروبية، تقل على متنها حوالي 1000 سائح، ضمن إجمالي 147 رحلة مقررة خلال الأسبوع.

 

ومن المتوقع وصول رحلات من مختلف دول العالم، بما في ذلك رحلتين من المطارات الألمانية، ورحلة من براغ بالتشيك، ورحلة من سلوفاكيا.

 

تأتي هذه الأنباء في سياق انتعاش حركة السياحة في مصر، وخاصةً في محافظات البحر الأحمر، مما يعكس الثقة المتجددة في الوجهات السياحية المصرية واستعدادها لاستقبال الزوار بأمان وراحة.

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