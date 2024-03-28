دعاء اليوم الـ 18 من رمضان .. يغفر الذنوب وييسر الأمور

الدعاء هو العبادة؛ فقال الرسول، صلى الله عليه وسلم: “الدعاء هو العبادة.”، ويمكن للعبد أن يتجنب غضب الله بالدعاء؛ ويتضرع لله بالدعاء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: “إنه من لم يسأل الله يغضب عليه.”.

" اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره، و نور قلبي بضياء أنواره، و خذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره، يا منور قلوب العارفين ".



دعاء اليوم الـ 18 من رمضان

«اللهم إني نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك».

«اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها».

«اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الحرب، اللهم عائذا بك من سوء ما أعطينا، وشر ما منعت منا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين، غير خزايا، ولا مفتونين».

«اللهم اجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر».

«اللهم إني نسألك العفو والعافية، في الدنيا والآخرة، اللهم إني نسألك العفو والعافية، في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين يدينا، ومن خلفينا، وعن يمينا، وعن شمالنا، ومن فوقنا، ونعوذ بك أن أنغتال من تحتنا».

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان لتيسير الأمور

« رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري».

« ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين».

« رب زدني علما».

«لا إلٰه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».

« رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين».

« رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين».

« ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما».

« ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم».

« ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».

« ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ۚ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ۚ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ۖ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ۚ».

« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة».

« رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ۖ إنك سميع الدعاء».

«ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا».

« رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلىٰ والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين».

