شمس التنمية تشرق على جنوب مصر| ضخ 1.8 تريليون جنيه استثمارات لتطوير 8 محافظات بالصعيد في عهد الرئيس السيسي

بعد فترات طويلة من التحديات والإهمال ونقص الخدمات والمشاريع التنموية في صعيد مصر، الذي يُعَدُّ واحدًا من أغنى المناطق بالثروات، أولت الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بتنمية هذه المنطقة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أُطلِقت العديد من المشاريع التنموية في مختلف محافظات الصعيد.

وأكدت هذه المشاريع، سعي مصر نحو فصل جديد وجمهورية جديدة تركز على العمل والبناء، مُعبرة عن الأمل والمستقبل.

ومن قلب الصعيد، ومن جميع أنحاء مصر، تُؤَكِّد الحكومة على أن المواطن المصري يستحق دائمًا أن يعيش حياة أفضل وأكثر كرامة.

صعيد مصر

10 سنوات مزدهرة في صعيد مصر

قوبل عام 2014، شهد صعيد مصر سنوات طويلة من التحديات والمشاكل التي حالت دون تحقيق التطور والازدهار في هذه المنطقة. حيث كانت مستويات الخدمات الأساسية والاجتماعية والتنموية والصحية متدنية للغاية. إلا أنه مع انطلاق مفهوم الجمهورية الجديدة، اتخذت الدولة المصرية قرارًا جريئًا بتحويل صعيد مصر إلى أحد أولوياتها الرئيسية للتنمية والتطوير.

ويتألف صعيد مصر من ثمانية محافظات هي: الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان. ويمتد صعيد مصر على مساحة تبلغ 101.1 ألف كيلومتر مربع، ما يمثل نسبة 16.1% من إجمالي مساحة الجمهورية. ويقدر عدد سكانه بحوالي 35 مليون نسمة، وفقًا للتعداد السكاني لعام 2023.

وتركيزًا على ضرورة معالجة الفجوات التنموية بين محافظات مصر، خاصة فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية وتطوير رأس المال البشري، وتحقيق التنمية المستدامة في صعيد البلاد، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2018 الذي ينص على إنشاء "هيئة تنمية الصعيد" بموافقة مجلس النواب.

وتأسست الهيئة كهيئة عامة خدمية تحمل الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء، وتعمل على تحديد المناطق ذات الأولوية للتنمية بقرار من رئيس الوزراء، وتهدف إلى وضع خطة شاملة لتعجيل عملية التنمية في صعيد مصر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وتركز الهيئة في خططها على المشاريع التي تسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتسعى أيضًا إلى جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

وحظيت محافظات الصعيد باستثمارات حكومية قدرها 1.8 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليونات جنيه، من الاستثمارات التي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية على مدار السنوات الثمانية السابقة، مما يعني أن ربع الاستثمارات الكلية التي أنفقتها الدولة تم تخصيصها لمحافظات الصعيد، علمًا بأن هذه الاستثمارات ساهمت بصورة مباشرة في خلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب في محافظة الصعيد.

وبإطلاق الرئيس السيسي لـ المشروع القومي لتنمية الصعيد، تنوعت المشروعات التنموية العملاقة من حينها بمختلف محافظات صعيد مصر، ومن أهم المحاور التي استندت إليها عملية التطوير:

المحور الأول: تطوير البنية التحتية ومد جسور التنمية

قامت الحكومة بإنشاء وتطوير 6600 كيلومتر من الطرق في صعيد مصر

إنشاء 2600 كيلومتر من الطرق الجديدة

تحسين 4000 كيلومتر من الطرق القائمة لتعزيز كفاءتها وتحديثها.

بناء 365 كوبريًا ونفقًا بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه في مختلف مدن ومحافظات الصعيد.

إنشاء محاور التنمية على النيل في صعيد مصر؛ لربط القطاع الغربي بالشرقي على نهر النيل، ليصلوا إلى ٢٢محورًا، وذلك بتكلفة ٤٥ مليار جنيه

تطوير منظومة السكك الحديدية باستثمارات تبلغ 32 مليار جنيه

تطوير 46 محطة للسكك الحديد في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تطوير الموانئ البرية والبحرية.

تنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع

تنفيذ 188 ألف وحدة سكنية بتكلفة 41.5 مليار جنيه، شاملة جميع الخدمات والمرافق من بينهم 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و45 ألف وحدة تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، و7.4 آلاف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 3.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى 11 ألف وحدة إسكان نوبي وبدوي بتكلفة 1.4 مليار جنيه

إقامة مشروعات لتوفير مياه الشرب ورفع نسبة تغطية الصرف الصحي ومعالجتها بتكلفة 45 مليار جنيه

تنفيذ 121 مشروع مياه شرب بطاقة 1.81 مليون متر مكعب/ يوم ليغطي 97.8% من محافظات الصعيد

تنفيذ 224 مشروع صرف صحي بطاقة 1.29 مليون متر مكعب/ يوم بتكلفة 15.6 مليار جنيه، ليغطي 33.3% من محافظات الصعيد

تم رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية وتحديدًا غرب جرجا وطهطا بتكلفة 2.4 مليار جنيه لأهالي محافظة سوهاج

في عام ٢٠١٤، كانت الطاقة الكهربائية المقدمة لمحافظات الصعيد 3400 ميجا وات ، ووصلت الطاقة الموجودة في محافظات الصعيد إلى 12.4 ألف ميجا وات، بتكلفة تجاوزت 100 مليار جنيه تقريبًا

حظي الصعيد بواحد من أهم وأكبر المشروعات على الإطلاق لتوليد الطاقة المتجددة، وهو “مشروع بنبان للطاقة الشمسية”، بإجمالي استثمارات تجاوزت 2 مليار دولار من القطاع الخاص

توصيل الغاز لـ 1.1 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروعات بالمليارات لتنمية حقول البترول والتكرير والتصنيع وتوصيل الغاز الطبيعي

مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بشركة أسيوط

مستودعات تخزين البوتاجاز بسوهاج

مستودعات تخزين المنتجات البترولية بأسيوط.

إنشاء وتطوير البنية المعلوماتية التكنولوجية بصعيد مصر لرقمنة الخدمات الحكومية

إنشاء 89 مشروعًا للمحاكم والنيابات، و234 مشروعًا لربط المحاكم بالسجون، و40 مشروعًا خاصًا بالشهر العقاري، و97 مشروعًا لمواقع تطوير مكاتب البريد، و175 مشروعًا لأقسام الشرطة وإنفاذ القانون، ومن أهم المشروعات في هذا القطاع، هو مشروع الكابلات الفايبر التي تدخل الصعيد لأول مرة ضمن مشروع “حياة كريمة”.

صعيد مصر

المحور الثاني: محور الرعاية الاجتماعية

تخطت معدلات الفقر الـ 66% عام 2018 بمحافظة أسيوط –أكثر المحافظات فقرًا

تخطت معدلات الفقر حد الـ 50% بمحافظات سوهاج، والأقصر، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح

إنشاء وتطوير 34 ألف فصل في المدارس

إنشاء 2320 مدرسة جديدة

219 مدرسة تعليم فني، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين والمدارس اليابانية في أسيوط الجديدة والمنيا الجديدة

محو أمية 1.5 مليون مواطن

إنشاء جامعتين حكوميتين بمحافظات الصعيد، وهما “جامعة أسيوط التكنولوجية”، و”جامعة طيبة الجديدة”،

5 جامعات خاصة وأهلية، و105 كليات ومعاهد جديدة

إقامة الجامعات التكنولوجية والأهلية

إقامة المجمعات التكنولوجية

اهتمت الدولة بذوي الإعاقة في مدن الصعيد

إنشاء وتطوير المستشفيات من خلال 63 مشروعًا

رفع كفاءة 13 مستشفى، بتكلفة 42 مليار جنيه

نحو 1457 قافلة طبية قدمت خدماتها لنحو 1.9 مليون مواطن

حظيت محافظات الصعيد بالنصيب الأكبر من المبادرات الرئاسية التي تم تنفيذها في قطاع الصحة، كمبادرة القضاء على فيروس “سي”، والقضاء على قوائم الانتظار، ومبادرات دعم صحة المرأة، وكذا ما يتعلق بعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

صعيد مصر

المحور الثالث: التنمية الاقتصادية والموارد الطبيعية