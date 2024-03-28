عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

شمس التنمية تشرق على جنوب مصر| ضخ 1.8 تريليون جنيه استثمارات لتطوير 8 محافظات بالصعيد في عهد الرئيس السيسي

صعيد مصر
صعيد مصر

بعد فترات طويلة من التحديات والإهمال ونقص الخدمات والمشاريع التنموية في صعيد مصر، الذي يُعَدُّ واحدًا من أغنى المناطق بالثروات، أولت الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بتنمية هذه المنطقة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أُطلِقت العديد من المشاريع التنموية في مختلف محافظات الصعيد. 

وأكدت هذه المشاريع، سعي مصر نحو فصل جديد وجمهورية جديدة تركز على العمل والبناء، مُعبرة عن الأمل والمستقبل. 

ومن قلب الصعيد، ومن جميع أنحاء مصر، تُؤَكِّد الحكومة على أن المواطن المصري يستحق دائمًا أن يعيش حياة أفضل وأكثر كرامة.

مشروعات عملاقة أطلقتها الدولة لتنمية صعيد مصر.. تعرف عليها - بوابة الأهرام
صعيد مصر

10 سنوات مزدهرة في صعيد مصر

قوبل عام 2014، شهد صعيد مصر سنوات طويلة من التحديات والمشاكل التي حالت دون تحقيق التطور والازدهار في هذه المنطقة. حيث كانت مستويات الخدمات الأساسية والاجتماعية والتنموية والصحية متدنية للغاية. إلا أنه مع انطلاق مفهوم الجمهورية الجديدة، اتخذت الدولة المصرية قرارًا جريئًا بتحويل صعيد مصر إلى أحد أولوياتها الرئيسية للتنمية والتطوير.

ويتألف صعيد مصر من ثمانية محافظات هي: الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان. ويمتد صعيد مصر على مساحة تبلغ 101.1 ألف كيلومتر مربع، ما يمثل نسبة 16.1% من إجمالي مساحة الجمهورية. ويقدر عدد سكانه بحوالي 35 مليون نسمة، وفقًا للتعداد السكاني لعام 2023.

وتركيزًا على ضرورة معالجة الفجوات التنموية بين محافظات مصر، خاصة فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية وتطوير رأس المال البشري، وتحقيق التنمية المستدامة في صعيد البلاد، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2018 الذي ينص على إنشاء "هيئة تنمية الصعيد" بموافقة مجلس النواب.

وتأسست الهيئة كهيئة عامة خدمية تحمل الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء، وتعمل على تحديد المناطق ذات الأولوية للتنمية بقرار من رئيس الوزراء، وتهدف إلى وضع خطة شاملة لتعجيل عملية التنمية في صعيد مصر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وتركز الهيئة في خططها على المشاريع التي تسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتسعى أيضًا إلى جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

وحظيت محافظات الصعيد باستثمارات حكومية قدرها 1.8 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليونات جنيه، من الاستثمارات التي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية على مدار السنوات الثمانية السابقة، مما يعني أن ربع الاستثمارات الكلية التي أنفقتها الدولة تم تخصيصها لمحافظات الصعيد، علمًا بأن هذه الاستثمارات ساهمت بصورة مباشرة في خلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب في محافظة الصعيد.

وبإطلاق الرئيس السيسي لـ المشروع القومي لتنمية الصعيد، تنوعت المشروعات التنموية العملاقة من حينها بمختلف محافظات صعيد مصر، ومن أهم المحاور التي استندت إليها عملية التطوير:

المحور الأول: تطوير البنية التحتية ومد جسور التنمية

  • قامت الحكومة بإنشاء وتطوير 6600 كيلومتر من الطرق في صعيد مصر
  • إنشاء 2600 كيلومتر من الطرق الجديدة
  • تحسين 4000 كيلومتر من الطرق القائمة لتعزيز كفاءتها وتحديثها.
  • بناء 365 كوبريًا ونفقًا بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه في مختلف مدن ومحافظات الصعيد.
  • إنشاء محاور التنمية على النيل في صعيد مصر؛ لربط القطاع الغربي بالشرقي على نهر النيل، ليصلوا إلى ٢٢محورًا، وذلك بتكلفة ٤٥ مليار جنيه
  • تطوير منظومة السكك الحديدية باستثمارات تبلغ 32 مليار جنيه
  • تطوير 46 محطة للسكك الحديد في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تطوير الموانئ البرية والبحرية.
  • تنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع
  • تنفيذ 188 ألف وحدة سكنية بتكلفة 41.5 مليار جنيه، شاملة جميع الخدمات والمرافق من بينهم 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و45 ألف وحدة تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، و7.4 آلاف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 3.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى 11 ألف وحدة إسكان نوبي وبدوي بتكلفة 1.4 مليار جنيه
  • إقامة مشروعات لتوفير مياه الشرب ورفع نسبة تغطية الصرف الصحي ومعالجتها بتكلفة 45 مليار جنيه
  • تنفيذ 121 مشروع مياه شرب بطاقة 1.81 مليون متر مكعب/ يوم ليغطي 97.8% من محافظات الصعيد
  • تنفيذ 224 مشروع صرف صحي بطاقة 1.29 مليون متر مكعب/ يوم بتكلفة 15.6 مليار جنيه، ليغطي 33.3% من محافظات الصعيد
  • تم رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية وتحديدًا غرب جرجا وطهطا بتكلفة 2.4 مليار جنيه لأهالي محافظة سوهاج
  • في عام ٢٠١٤، كانت الطاقة الكهربائية المقدمة لمحافظات الصعيد 3400 ميجا وات ، ووصلت الطاقة الموجودة في محافظات الصعيد إلى 12.4 ألف ميجا وات، بتكلفة تجاوزت 100 مليار جنيه تقريبًا
  • حظي الصعيد بواحد من أهم وأكبر المشروعات على الإطلاق لتوليد الطاقة المتجددة، وهو “مشروع بنبان للطاقة الشمسية”، بإجمالي استثمارات تجاوزت 2 مليار دولار من القطاع الخاص
  • توصيل الغاز لـ 1.1 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروعات بالمليارات لتنمية حقول البترول والتكرير والتصنيع وتوصيل الغاز الطبيعي
  • مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بشركة أسيوط
  • مستودعات تخزين البوتاجاز بسوهاج
  • مستودعات تخزين المنتجات البترولية بأسيوط.
  • إنشاء وتطوير البنية المعلوماتية التكنولوجية بصعيد مصر لرقمنة الخدمات الحكومية
  • إنشاء 89 مشروعًا للمحاكم والنيابات، و234 مشروعًا لربط المحاكم بالسجون، و40 مشروعًا خاصًا بالشهر العقاري، و97 مشروعًا لمواقع تطوير مكاتب البريد، و175 مشروعًا لأقسام الشرطة وإنفاذ القانون، ومن أهم المشروعات في هذا القطاع، هو مشروع الكابلات الفايبر التي تدخل الصعيد لأول مرة ضمن مشروع “حياة كريمة”.
الجهود التنموية في محافظات الصعيد - المرصد
صعيد مصر

المحور الثاني: محور الرعاية الاجتماعية

  • تخطت معدلات الفقر الـ 66% عام 2018 بمحافظة أسيوط –أكثر المحافظات فقرًا
  • تخطت معدلات الفقر حد الـ 50% بمحافظات سوهاج، والأقصر، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح
  • إنشاء وتطوير 34 ألف فصل في المدارس
  • إنشاء 2320 مدرسة جديدة
  • 219 مدرسة تعليم فني، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين والمدارس اليابانية في أسيوط الجديدة والمنيا الجديدة
  • محو أمية 1.5 مليون مواطن
  • إنشاء جامعتين حكوميتين بمحافظات الصعيد، وهما “جامعة أسيوط التكنولوجية”، و”جامعة طيبة الجديدة”،
  • 5 جامعات خاصة وأهلية، و105 كليات ومعاهد جديدة
  • إقامة الجامعات التكنولوجية والأهلية
  • إقامة المجمعات التكنولوجية
  • اهتمت الدولة بذوي الإعاقة في مدن الصعيد
  • إنشاء وتطوير المستشفيات من خلال 63 مشروعًا
  • رفع كفاءة 13 مستشفى، بتكلفة 42 مليار جنيه
  • نحو 1457 قافلة طبية قدمت خدماتها لنحو 1.9 مليون مواطن
  • حظيت محافظات الصعيد بالنصيب الأكبر من المبادرات الرئاسية التي تم تنفيذها في قطاع الصحة، كمبادرة القضاء على فيروس “سي”، والقضاء على قوائم الانتظار، ومبادرات دعم صحة المرأة، وكذا ما يتعلق بعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.
الوزير: سيتم الإحتفال في ديسمبر القادم بإفتتاح مشروعات تنمية صعيد مصر
صعيد مصر

المحور الثالث: التنمية الاقتصادية والموارد الطبيعية

  • بتكلفة 17 مليار جنيه تم استصلاح 550 ألف فدان شرق العوينات وتوشكى والوادي الجديد والفيوم والمنيا
  • الانتهاء من منظومة الري الحديث في 300 ألف فدان
  • توفير “كارت الفلاح”، والذي سجل من خلاله 1.3 مليون حيازة زراعية
  • ضخ 138 مليون جنيه إجمالي استثمارات في مشروع زراعة الجوجوبا
  • تنمية الثروة الحيوانية، ومن أبرز المشروعات في هذا القطاع “المشروع القومي لإحياء البتلو” بتكلفة 1.8 مليار جنيه بإجمالي 114 ألف رأس ماشية
  • إنشاء 25 مركزًا لتجميع الألبان بتكلفة 50 مليون جنيه
  • توفير 1700 قافلة بيطرية لعلاج 1.4 مليون رأس ماشية
  • تأهيل ورفع كفاءة الترع بتكلفة 6.6 مليارات جنيه
  • 402 مليار جنيه للحماية من أخطار السيول
  • إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6 مليارات جنيه
  • استكمال ترعة توشكى بتكلفة تصل إلى 13.8 مليار جنيه
  • إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي بنسبة زيادة تصل إلى 179%.
  • تمويل نحو 1.4 مليون مشروع صغير ومتوسط من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أتاح ما يزيد عن ٢ مليون فرصة عمل
  • اهتمت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” مشروع القرن لمصر بالريف الصعيدي
  • إدراج كافة قرى ومحافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى من المبادرة بنسبة 65% من المراكز بنحو 52 مركز
  • 63% من إجمالي عدد قرى المرحلة الأولى بنحو 1477 قرية، ليصل عدد المستفيدين إلى 10.3 مليون مواطن من إجمالي 18 مليون بالمرحلة الأولى
  • اعتماد تنفيذ 8100 مشروع في الصعيد بتكلفة 180 مليار جنيه من إجمالي 270 مليار جنيه هي التكلفة الكلية للمبادرة في المرحلة الأولى، ليكون صعيد مصر هو الأكثر استهدافًا من أجل حياة كريمة.
  • وفرت المشروعات المقامة من خلال المبادرة أكثر من 600 ألف فرصة عمل للشباب في محافظات الصعيد
  • أدت إلى زيادة معدلات الاستثمارات العامة بنسبة 500% وزيادة في نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 55%..
صعيد مصر الصعيد صعيد السيسي عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

قبل عيد الفطر.. موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

موضوعات متعلقة

كنافة باللبن وكشك.. عادات رمضان المختلفة في الصعيد

خبير اقتصادي: صعيد مصر في قلب اهتمامات الدولة

إطلاق برنامج بناء القدرات التشغيلية للمهندسين والفنيين حديثي التخرج في صعيد مصر

«هوانم الزمن الجميل في صعيد مصر».. للكاتبة عايدة حشكل في معرض الكتاب

ترشيحاتنا

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لـ تجار الدولار بالسوق السوداء

بيجمع فلوس .. شاب يسرق حسابات الفيس بوك

الرعاية الصحية: تدريب طلبة كلية الطب بسنة الامتياز في منشآت الهيئة

شمس التنمية تشرق على جنوب مصر| ضخ 1.8 تريليون جنيه استثمارات لتطوير 8 محافظات بالصعيد في عهد الرئيس السيسي

فحص 795 ألف مواطنا ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين صحة المواطنين خلال رمضان

بالهاون.. فصائل فلسطينية تقصف تجمعات لجنود الاحتلال في محيط مجمع الشفاء بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

رجل برج الأسد.. المميزات والعيوب وطريقة إختيار شريكة الحياة

كولر اطمأن على بديل المسمار..قرار ناري من السويسري ضد الدوليين قبل لقاء سيمبا

نشرة المرأة و الصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز بعد الإنفصال....الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في رمضان

فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ