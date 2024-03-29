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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: مستحقات الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة ستحقق الاستقرار النقدي للدولة

إيفلين متى ، عضو
إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

أشادت النائبة إيفلين متى ، عضو مجلس النواب، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى، مؤكدة انها بمثابة دليل قوي على الثقة فى قدرة الاقتصاد الوطني.

 

و أشارت " متى " في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أن الدفعة الثانية ستسهم فى ضبط السوق المصرية واستعادة عافية الاقتصاد الوطنى، كما تساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يُقلل من البطالة ويُحسّن من مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب تحقيق الاستقرار النقدي للدولة المصرية ، و كبح جماح التضخم .

 

وثمنت عضو البرلمان تحركات الحكومة وسعيها لتشجيع الاستثمار المحلى وجذب المستثمرين الأجانب، لاسيما أن ذلك يعد من أهم الحلول الطويلة الأجل لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

 

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مصر تحصل على الدفعة الثانية من مستحقات صفقة رأس الحكمة في هذا الموعد

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برلماني: الحصول على مستحقات الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة رسالة ثقة باقتصادنا


و قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة بمختلف وزاراتها تعمل حاليًا على تنفيذ التزاماتها المختلفة، في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.


وأضاف رئيس الوزراء، أول أمس الأربعاء، أن الوزارات المصرية تعمل على تيسير الإجراءات وتذليل أية عقبات؛ حتى يتسنى الإسراع ببدء تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.

وأضاف أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، كما يتم حاليًا العمل على الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.
 

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