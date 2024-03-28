من الغردقة نجاح تأهيل سبّاح من ذوي الهمم لتتابع عبور المانش أغسطس المقبل

أعلن السباح المصري خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور بحر المانش عن نجاح اختبار تأهيل لفريق تتابع عبور بحر المانش للبطل المتميز محمد كرم مرسى - بطل من ذوى الهمم- متلازمة داون وذلك من خلال فترة تدريبات بمدينة الغردقة استعدادا لتتابع عبور المانش في اغسطس 2024 تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف شلبي في تصريح صحفي اليوم أنه من المقرر أن يشارك السباح مجموعة من السباحين من ألمانيا واسبانيا وسباحين من مصر و سباح من السعودية من ذوى الهمم.

وأضاف شلبي ان اكاديمية السباحة في الغردقة تهدف إلى دمج ذوى الهمم مع الاصحاء حتى يصبحوا نسيج واحد في المجتمع ويكون لذوى الهمم عائد وناتج في الدخل القومي المصري، من خلال تأهيلهم للبطولات الدولية مع الأصحاء، كما تهدف الأكاديمية لاستضافة المعسكرات الخاصة للسباحين الاجانب من للاصحاء وذوي الهمم على مدار العام حتى تصبح الغردقة عاصمة السياحة الرياضية في العالم ، مما يساهم في رفع نسبة سياحة ذوى الهمم لتصل الي 15 مليون سائح سنويا.