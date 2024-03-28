مصر تستعد للتوسع في المدارس المصرية اليابانية في فترة السيسي الجديدة| خطة لزيادة عددها لأكثر من 200 مدرسة بحلول 2030.. والتوكاتسو سر النجاح

يستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة رئاسته لمصر في فترة رئاسية ثالثة يكرس فيها جهوده لتعزيز مكانة مصر كأرض للتنمية والاستثمار، وواحة للأمن والأمان، ومنبر للسلام والاستقرار، جمهورية تنطلق برؤية وفكر مختلف يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسئوليات، تستفيد من تجارب الماضي، وتنطلق بآفاق أرحب نحو المستقبل.



وبمناسبة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية ثالثة لحكم مصر ابتداءً من يوم 3 أبريل المقبل، يستعرض “صدى البلد” تفاصيل مشروع المدارس المصرية اليابانية الذي يعد من أبرز الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس في إطار اهتمامه بملف التعليم، والذي تخطط الدولة لاستكماله في المرحلة القادمة.

تقدم المدارس المصرية اليابانية نظاما تعليميا يجمع بين المناهج والأساليب التعليمية اليابانية والمصرية، وتهدف هذه المدارس إلى توفير بيئة تعليمية تعزز التفكير النقدي والإبداع وتطوير مهارات الطلاب في مختلف المجالات.

نظام التعليم في المدارس المصرية اليابانية

يدرس طلاب المدارس المصرية اليابانية المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية، التي تهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين.

وتكون لغة التدريس فى المدارس المصرية اليابانية هى اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus، ولا توجد لغة ثانية داخل المدارس المصرية اليابانية لحين إقرارها من وزارة التربية والتعليم وفق منظومة المناهج الجديدة 2.0.

51 مدرسة في 26 محافظة على مستوى الجمهورية

أكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية في وزارة التربية والتعليم، أن مشروع المدارس المصرية اليابانية بدأ في مصر بـ 35 مدرسة في 23 محافظة منذ العام الدراسي 2018 / 2019، وفي خلال الأربع سنوات الأخيرة، وصل عدد المدارس المصرية اليابانية إلى 51 مدرسة في 26 محافظة على مستوى الجمهورية (جميع المحافظات ما عدا الأقصر).

وبالنسبة لمحافظة الأقصر، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المخطط أن تصلها المدارس المصرية اليابانية، في العام الدراسي 2024 / 2025.



11850 طالبا و2000 معلم في المدارس المصرية اليابانية الآن

ويدرس في المدارس المصرية اليابانية حالياً، 11850 طالبا وطالبة، ويعمل بها 2000 معلم، ومعلمة، ومدير، ووكيل، وإداري، كما تحتضن هذه المدارس 147 طالبا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإيفاد (3) بعثات من المعلمين المصريين إلى اليابان للتدريب على أنظمة التعليم الحديثة وأنشطة التوكاتسو ونقل التجربة إلى مصر، وتم تدريب 700 معلم بالمدارس المصرية اليابانية في مصر على رفع كفاءة اللغة الإنجليزية، كما تم تدريب عدد 2984 معلمًا على أنشطة التوكاتسو، ومنهج نظام التعليم الجديد، وذلك لتحسين الأداء التربوي داخل المدارس، وتم تدريب 21 معلمًا بالمدارس اليابانية ليكونوا مدربي توكاتسو في مصر، وذلك ضمن البعثة الموفدة إلى اليابان، كما تم تدريب 80 معلمًا ليكونوا مدربي توكاتسو بالمدارس.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفعيل المكون الخاص بتطبيق النموذج الياباني “التوكاتسو” على 100 مدرسة حكومية بمدارس مبادرة "حياة كريمة" بالاتفاق مع هيئة التعاون الدولي الياباني (جايكا)، حيث تم تحديد 30 مدرسة كمرحلة أولى في محافظات: المنوفية – الدقهلية – البحيرة بالتنسيق مع المبادرة.

استقدام مديري مدارس يابانيين للعمل كمشرفين

وحرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على استقدام مديري مدارس يابانيين للعمل كمشرفين يابانيين على المدارس، واستئناف زيارة خبراء يابانيين للمدارس من الجايكا بعد انتهاء حظر السفر لتفقد وتقييم ومراجعة تنفيذ أنشطة التوكاتسو وزيارة مدارس التشغيل الجديد ومدارس حياة كريمة.

كما تم اعتماد أول 9 مدربي توكاتسو في العالم، وجارٍ الانتهاء من دفعة جديدة بالاشتراك مع وكالة الجايكا للحفاظ على استدامة فلسفة الأنشطة اليابانية، وتم تدريب 30,000 معلم ومعلمة ومدير مدرسة وقيادة تربوية على تنفيذ أنشطة التوكاتسو لحصة الأنشطة بمعدل 45 دقيقة أسبوعيًا في المنهج المصري الجديد كمرحلة أولى، ثم قامت بالإعداد لتدريب المرحلة الثانية.

زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية وتفعيل التوكاتسو في المدارس الحكومية

تخطط الدولة المصرية لزيادة عدد المدارس اليابانية خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعلنت أنه من المخطط أن يصل عدد المدارس المصرية اليابانية إلى أكثر من 200 مدرسة عام 2030.

ويأتي الاهتمام بالتوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية من منطلق أنها تحمل ثلاث ميزات رئيسية: هي أن جوهر التعليم الياباني يكمن في الشخصية المتكاملة للطفل، وهو ما يتفق أيضا مع هدف البرنامج التعليمي الجديد 2.0 الذي يهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب، وتنمية الأخلاق؛ من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين، كما أن صيغة التعلم الجماعي تنمي مهارات التواصل مع الآخرين.

وأعرب أوكا هيروشى، سفير دولة اليابان، عن سعادته بهذا اللقاء، وقال إن التعليم فى مصر يسير بخطوات منهجية ومميزة تدعو إلى الإعجاب، مشيرًا إلى تقدم طلاب المرحلة الابتدائية فى المدارس المصرية اليابانية بصورة مذهلة فى اكتساب المهارات، ما يؤكد الجهد المبذول من الجانبين المصرى والياباني.

وأكد أوكا هيروشى الاستعداد الكامل من الجانب اليابانى لتقديم جميع سبل الدعم من خلال الوحدة المشتركة مع الجانب المصري، والاستعانة بالخبراء اليابانيين في تقديم الخبرات الفنية المطلوبة، وبناء قدرات المعلمين، وتحسين الإدارة المدرسية بالمدارس المصرية اليابانية.

خريطة المدارس المصرية اليابانية في مصر

محافظة القاهرة

1- المدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر، العنوان: زهراء مدينة نصر مرحلة الـ 4000 - مساكن الظباط - مدينة نصر - القاهرة.

2- المدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة، العنوان: القاهرة الجديدة جاردينيا هايتس (أبو الهول سابقا) جنينة المستثمرين الجنوبية التجمع الخامس - خلف سور الغابة المتحجرة.

3- المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 1، العنوان: شارع الكهرباء بجوار الصفا مول خلف جهاز مدينة الشروق.

4- المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 2، العنوان: مدينة الشروق - مشتل الشروق - شارع الجراج - بجوار بنك القاهرة.

5- المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 3، العنوان: مدينة المستقبل المجمع التعليمي.

محافظة الجيزة

6- المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد، العنوان: محافظة الجيزة مدينة الشيخ زايد الحى 11.

7- المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، العنوان: الحى 11 الشماليات 6اكتوبر المنطقة الصناعية.

8- المدرسة المصرية اليابانية بالحي الثالث- بالسادس من أكتوبر، العنوان: قسم أول أكتوبر- شياخة الحى الثالث - السادس من أكتوبر.

9- المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر، العنوان: مساكن دهشور امام المركز الطبي-السادس من أكتوبر.

محافظة القليوبية

10- المدرسة المصرية اليابانية ببنها، العنوان: قسم اول الجزء الجنوبي بنها.

11- المدرسة المصرية اليابانية بالعبور، العنوان: مدينة العبور الحي السابع بعد كارفور العبور امتداد مدرسة النيل الدولية.

محافظة الإسكندرية

12- المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه، العنوان: آخر مدرسة علي اليمين بشارع الجراج ناصية مدرسة الزراعة أمام شركة ادفينا ميدان عبد الوهاب الراس السودا.

13- المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب، العنوان: الحى السكنى الأول أمام قصر ثقافة برج العرب.

14- المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب (2)، العنوان: الإسكندرية برج العرب الجديدة الحى الثانى خلف مدرسة الشهيد مهيد الرسمية.

محافظة البحيرة

15- المدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسى، العنوان: قرية الشعراوي- حوش عيسى- البحيرة.

محافظة دمياط

16- المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة، العنوان: مدينة دمياط الجديدة الحي المتميز بجوار كمباوند دار مصر.

17- المدرسة المصرية اليابانية كفر البطيخ، العنوان: قرية البساتين - مركز كفر البطيخ.

محافظة الدقهلية

18- المدرسة المصرية اليابانية ميت غمر، العنوان: طريق ميت غمر القاهرة - أرض المصانع بجوار المنطقة الاستثمارية.

19- المدرسة المصرية اليابانية ببنى عبيد، العنوان: محافظة الدقهلية مركز بني عبيد بجوار استاد بني عبيد الرياضي.

20- المدرسة المصرية اليابانية بجمصة، العنوان: جمصة - الدقهلية بجوار مدرسة المتفوقين.

21- المدرسة المصرية اليابانية تمي الأمديد، العنوان: قرية الربع - تمي الأمديد.

محافظة الشرقية

22- المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر، العنوان: الشرقية - مركز كفر صقر- قرية سنجها (المؤانسة) - الزعاقة.

23- المدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق، العنوان: قسم ثاني الزقازيق - حي كفر عبد العزيز - الزقازيق - الشرقية.

24- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر (1)، العنوان: المجاورة 37 الحي الخامس - قسم ثان - العاشر من رمضان - الشرقية.

25- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر(2)، العنوان: مجاورة 72 العاشر من رمضان.

محافظة الغربية

26- المدرسة الشهيد كريم يحي رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية، العنوان: شارع الصياد بجوار إدارة شرق المحلة الكبرى.

27- المدرسة المصرية اليابانية بطنطا، العنوان: اخر مجمع الجلاء التعليمى.

28- المدرسة المصرية اليابانية بسمنود، العنوان: محافظة الغربية - سمنود - قرية ميت هاشم - طريق المحلة زفتى.

محافظة كفر الشيخ

29- المدرسة المصرية اليابانية بيلا، العنوان: قرية ابشاي- مركز بيلا.

محافظة المنوفية

30- المدرسة المصرية اليابانية بقويسنا، العنوان: المنوفية - قويسنا - المنطقة الصناعية - المنطقة الرابعة بجوار مصنع الطوب الرملي.

31- المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم، العنوان: المنوفية - شبين الكوم - نزلة الكوبري العلوي.

محافظة السويس

32- المدرسة المصرية اليابانية بالسويس، العنوان: السلام1 بجوار سور الجامعه وخلف المعهد العالي للهندسة - حي فيصل - السويس.

محافظة الإسماعيلية

33-المدرسة المصرية اليابانية بالإسماعيلية، العنوان: الإسماعيلية - الكيلو 7- أرض فيديكو.

محافظة بورسعيد

34- المدرسة المصرية اليابانية ببورسعيد، العنوان: تقاطع شارع العبور وأسوان أمام معمل البرج - حى العرب - بور سعيد.

35- المدرسة المصرية اليابانية ببورفؤاد، العنوان: بورسعيد - مدينة بورفؤاد - بجوار مركز شباب سبورتنج.

محافظة شمال سيناء

36- المدرسة المصرية اليابانية بالعريش، العنوان: مدينة العريش - حي تقسيم ثانى العريش.

محافظة جنوب سيناء

37- المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء، العنوان: حي النصر - طور سيناء.

38- المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ، العنوان: بجوار أرض الجمعية للبناء والإسكان - أمام جامعة الملك سلمان حى النور - شرم الشيخ.

محافظة الفيوم

39- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم، العنوان: مدينة الفيوم الجديده طريق أسيوط الغربي.

40- المدرسة المصرية اليابانية بمنشأة سنورس، العنوان: الفيوم مركز سنورس منشأة طنطاوي مفارق كمال بركات.

محافظة أسيوط

41- المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة، العنوان: أسيوط الجديدة - ابنى بيتك- المرحلة الثانية - بجوار عمارات محلب.

محافظة المنيا

42- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة، العنوان: المنيا الجديدة - الحي الخامس.

محافظة بني سويف

43- المدرسة المصرية اليابانية ببنى سويف الجديدة، العنوان: بني سويف الجديدة الحي الرابع.

محافظة قنا

44- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة قنا، العنوان: قنا مساكن عثمان خلف نادى طلائع مينا.

محافظة سوهاج

45- المدرسة المصرية اليابانية بسوهاج، العنوان: ساحل طهطا- طهطا.

محافظة أسوان

46- المدرسة المصرية اليابانية الرديسية، العنوان: الرديسية قبلي- مركز إدفو.

47- المدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد، العنوان: امتداد العقاد بجوار نيابة المرور.

محافظة البحر الأحمر

48- المصرية اليابانية بالغردقة 1، العنوان: أول طريق الحجاز - بجانب مديرية التربية والتعليم الجديدة.

49- المصرية اليابانية بالغردقة 2، العنوان: تقسيم النور - الأحياء.

محافظة الوادي الجديد

50- المدرسة المصرية اليابانية بالوادي الجديد، العنوان: الخارجة - بجوار مركز الإشعاع الحضاري.

محافظة مرسى مطروح

51- المدرسة المصرية اليابانية بمرسى مطروح، العنوان: حي الكيلو 7.