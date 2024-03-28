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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لهذا السبب.. نتنياهو يرسل وفدا إلى واشنطن الأسبوع المقبل

صدى البلد

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أبلغ حكومة الحرب بأنه سيرسل وفدا إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث العملية العسكرية في رفح.

ومن جانبه، أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، بإن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرسل وفدا إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث عملية رفح.

وأشار المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون إلى أن الوفد الإسرائيلي سيشمل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي.

وكانت شبكة "إن بي سي" نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن مكتب نتنياهو أبلغ البيت الأبيض برغبته في إعادة جدولة الاجتماع الملغى بشأن رفح، بينما قال نتنياهو إنه لم يوافق على إرسال وفد إلى واشنطن.

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