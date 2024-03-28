مجاعة وشيكة في غزة ومنع قوافل الأونروا من دخول شمال القطاع

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، اليوم الخميس، إن الوقت يمر سريعا نحو المجاعة في قطاع غزة.

وأضافت الوكالة، عبر حسابها على منصة “إكس”، أن الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، ومع ذلك تُمنع القوافل الغذائية من الوصول إلى شمال القطاع، حيث المجاعة وشيكة.

ولفتت وكالة الأونروا إلى أن الوقت ينفد، ويجب رفع القيود الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، إنه ما لا يقل عن 24 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة لا تعمل.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، في تقرير له، أن "النظام الصحي في غزة ينهار بسبب الأعمال العدائية المستمرة والقيود المفروضة على الوصول، مما أدى إلى خروج عدد متزايد من المستشفيات عن الخدمة".

وأضاف: "اعتبارًا من 27 مارس، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 24 من أصل 36 مستشفى في غزة غير عاملة، و2 يعملان بالحد الأدنى في شمال غزة، و10 تعمل جزئيًا بما في ذلك 4 في شمال غزة و6 في جنوب غزة".