بقيمة مليوني جنيه إسترليني.. مساعدات عاجلة من بريطانيا للجيش اللبناني



سلمت بريطانيا 60 طناً من قطع بدل للآليات والإطارات لمركبات لاند روفر العسكرية إلى الجيش اللبناني في ثكنة اللواء اللوجستي في كفرشيما.

وبحسب البيان الصادر عن السفارة البريطانية في لبنان؛ فأن قيمة هذه المساهمة تبلغ مليوني جنيه إسترليني، مؤكدة التزام المملكة المتحدة دعم الجيش اللبناني في جهوده للحفاظ على الاستقرار والأمن”.

وأشارالبيان الي ان هذه الحزمة المكونة من 225 محركًا و737 إطارًا جديدًا وقطع غيار لاند روفر ، ستسهل خدمة وإصلاح وصيانة أكثر من 440 مركبة عسكرية، مما سيعزز الاستعداد التشغيلي لأفواج الحدود البرية وحركة التنقل والسلامة على الطرق”.

وقال السفير هايمش كاول:”أنا فخور بقدرة المملكة المتحدة على المساهمة في تعزيز صمود الجيش اللبناني واستعداده التشغيلي حيث يلعب الجيش اللبناني دوراً حاسماً، بقيادة العماد جوزاف عون، في حماية لبنان وشعبه وسط التحديات السائدة، لا سيما مع القتال الدائر عبر الحدود في جنوب لبنان.

وختم البيان:”تعتبر هذه المعدات حيوية لعمليات أفواج الحدود البرية المكلفة بتأمين حدود لبنان ومكافحة التهريب والأنشطة الإرهابية. تؤكد المملكة المتحدة من جديد التزامها دعم الجيش اللبناني وتعزيز أمن لبنان واستقراره”.