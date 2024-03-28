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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخصيص 8 مساجد للاعتكاف خلال العشر الأواخر من رمضان في البحر الأحمر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر عن تخصيص 8 مساجد لأداء الاعتكاف خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك. يأتي هذا القرار في إطار تشجيع المسلمين على الابتعاد في هذه الأيام المباركة لأداء العبادات والاجتهاد في الطاعات.

 

وأوضح الدكتور هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن المساجد المخصصة للأعتكاف تقع في 5 مدن بالمحافظة، وهي كالتالي: مسجد السنوسي ومسجد الصفوة في مدينة القصير، وكذلك المسجد الكبير ومسجد الخالدين في مدينة سفاجا. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مسجد الرحمن ومسجد الإسراء والمعراج في الغردقة، ومسجد التوبة في رأس غارب، ومسجد المركز الإسلامي في مرسى علم.

 

وشدد السباعي على أهمية هذه الخطوة في تيسير فرص العبادة للمسلمين، مشيراً إلى أن الاعتكاف في هذه المساجد يتضمن قيام الليل وصلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن، وذلك في جو يملؤه الخشوع والتضرع إلى الله.

 

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعدادات الرمضانية التي تقوم بها الجهات المختصة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف توفير أفضل الظروف للمسلمين لأداء العبادات والاستفادة القصوى من ليالي هذا الشهر الفضيل.

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