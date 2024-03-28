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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"المصريين": تنفيذ توصيات الحوار الوطني يؤكد اهتمام الحكومة بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع اللجنة التنسيقية لتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني، مؤكدا أن تحركات الحكومة الجادة تعكس حجم اهتمامها الكبير بالحوار الوطني، باعتباره آلية وطنية تجمع مختلف الفئات.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، إن الحوار الوطني أحدث بدوره حالة غير مسبوقة من الزخم السياسي والفكري، لا سيما وأنه يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، والحكومة تترجم هذا الاهتمام في صورة قرارات، ما يؤكد جدية الحكومة في التعامل مع  التوصيات.

وأوضح أن الاستجابة السريعة من قبل السلطة التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني إضافة إلى تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، في محاوره المختلفة خطوة تؤكد أن الحكومة ستكون متابعة طوال الوقت لتنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، الأمر الذي يؤكد أن الحوار الوطني حالة فريدة أول مرة تشهدها الحياة السياسية الحزبية في مصر بشكلها الحقيقي.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الحكومة جادة في تعاملها مع مخرجات الحوار الوطني، ويجب على كل المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية أن يفتخروا بما تابعوه من مناقشات داخل الحوار الوطني فالجميع كانت الوطنية المصرية هي القاسم المشترك في مناقشاتهم، ولم تكن هناك أي خطوط حمراء لمناقشة أي قضية داخل هذا الحوار التاريخي الذي أكد للعالم أجمع أن مصر ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من اهم الدول الديمقراطية والاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وأوضح أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني ستسهم بما لا يدع مجالا للشك في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، كما أنها تبعث برسالة مهمة للشعب المصري والمشاركين في الحوار الوطني أن الحكومة حريصة على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني بما يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.

وثمن اتجاه الحكومة نحو متابعة تنفيذ مُخرجات الحوار الوطني، من خلال تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، الأمر الذي يضمن متابعة دقيقة لتنفيذ التوصيات.

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