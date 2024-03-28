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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتصادية النواب: الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكم تقضى على السوق السوداء

عمرو القطامى، عضو
عمرو القطامى، عضو مجلس النواب

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان رئيس مجلس الوزراء تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع رأس الحكمة خلال الأسابيع المقبلة، والعمل على الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى سيكون له نتائج إيجابية على أسعار السلع والقضاء نهائيا على السوق السوداء خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توفر السيولة الدولارية ساهم بقوة في خفض أسعار العديد من السلع، إضافة لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة، وتشديد الرقابة من قبل السلطة التنفيذية على الأسواق للتأكد من خفض الأسعار، لتصل لنسبة 30% تقريبا بعد عيد الفطر، وهذا يؤكد أن هناك منظومة متكاملة تعمل لصالح المواطن.

 

وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن الاستثمار المباشر وغير المباشر سيكون له عظيم الأثر في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تمتلك كم من الموارد التي تؤهلها لتكون قاطرة التنمية الحقيقة في المنطقة، وذلك في كل القطاعات والمجالات والأنشطة، حيث تمتلك مصر بنية تحتية جاذبة للاستثمار، والاقتصاد المصرى أصبح أكثر صلابة بشهادة كبرى المؤسسات الاقتصادية على مستوى العالم.

 

وأضاف النائب عمرو القطامي، أن صفقة رأس الحكمة كانت كلمة البداية في كم الصفقات التي سيتم الإعلان عنها تباعا والتي سيكون لها دور كبير في التعافي والخروج من التحديات الاقتصادية الراهنة، والقضاء على السوق السوداء تلك المشكلة التي كانت سببا في قلق المستثمرين.

عمرو القطامي مجلس النواب رأس الحكمة

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