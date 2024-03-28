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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الصحة بالبحر الأحمر يجتمع بمديري الإدارات الفنية والإدارية لمناقشة خطة العمل القادمة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

عُقد اليوم اجتماعٌ ترأسه الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بحضور مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية، وذلك لمناقشة الخطة القادمة للعمل في المنطقة.

تمحور الاجتماع حول مناقشة اللائحة الجديدة المتعلقة بالمستشفيات، وتحديداً الخطة العملية لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة القادمة. وقد تم التركيز على تحديد التحديات والمعوقات التي قد تواجه تلك الخطة، وتوجيه الجهود نحو تذليلها، بهدف ضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

كما تم في الاجتماع عرض مؤشرات الأداء ومناقشة التحديات التي قد تواجه منظومة العمل الصحي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية وضع برنامج عمل شامل يستهدف تكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة أداء المستشفيات، وذلك بتنسيق مع مديري الإدارات بالمديرية. كما تم التأكيد على ضرورة متابعة مؤشرات أداء الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات بشكل يومي، بهدف المحافظة على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تعزيز تقديم الخدمات الصحية للمرضى بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية في منطقة البحر الأحمر.

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