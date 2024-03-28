موعد امتحانات الترم الثاني 2024 بالمدارس| ومفاجأة بسبب أعياد المسيحيين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا عاجلا لجميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، حسمت خلاله موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب النقل والشهادة الإعدادية .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم 8 مايو 2024 وتنتهي في 23 مايو 2024.

3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جداول موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب النقل والشهادة الإعدادية سوف تراعي أن تكون أيام 4 و 5 و 6 و 7 مايو القادم اجازة من الامتحانات بمناسبة اعياد الاخوة المسيحيين

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك ثلاثة صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني 2024 التحريرية نظرا لإعفاءهم منها بحق القانون ، حيث لن يتم عقد امتحانات الترم الثاني لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.

ويأتي قرار اعفاء طلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي من اداء امتحانات الترم الثاني 2024 وفقًا لفلسفة نظام التعليم الجديد، و استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم التى بدأت من خلال تطوير المرحلة الابتدائية ومناهجها وفق المعايير الدولية.

ومن المقرر أن يتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي، باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، دون إجراء أي امتحانات، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها "الشفهية - التحريرية - المهارية"، وبناءً على أسلوب الأداء المتدرج بالألوان على النحو التالي:

"يفوق التوقعات دائماً": ويرمز له باللون الأزرق

"يلبي التوقعات": ويرمز له باللون الأخضر

"يلبي التوقعات أحيانا": ويرمز له باللون الأصفر

"أقل من المتوقع ": ويرمز له باللون الأحمر.

وفي نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولي الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منها في ملف الطالب.

وكان قد نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- في تصريح خاص لموقع صدى البلد- كل ما يتم نشره على السوشيال ميديا حول تخفيف مناهج الترم الثاني قبل امتحانات الترم الثاني 2024

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: لم ولن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرارات تنص على تخفيف مناهج الترم الثاني لمراحل النقل والشهادة الإعدادية ؛ لأن توزيع المناهج الحالية ينتهي بنهاية شهر إبريل وفق الخريطة الزمنية، وبالتالي لا يوجد اي حاجة للتخفيف لان مقررات الترم الثاني تتناسب مع عدد أيام الدراسة في الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024.