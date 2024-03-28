حسام موافي: عضلة القلب يتم علاجها دوائيا.. والعامل النفسي قد يؤثر على سلامتها

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن عملية القلب المفتوح، يتم عملها لهدف معين وهو العلاج، ولكن قد يكون هناك مشكلة ما في القلب قبل حدوث العملية.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا بد ممن يقوم بعمل فحوصات على القلب، أن يتأكد من سلامة عضلة القلب، وأن يتم عمل موجات صوتية على القلب.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أنه لو كانت عضلة القلب تعاني من الضعف، يتم علاجها دوائيا، مؤكدا أن العامل النفسي قد يؤثر على عضلة القلب.