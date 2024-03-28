مي الغيطي تكشف عن أصعب مشاهد مسار إجباري

أكدت الفنانة مي الغيطي أن مسلسل مسار إجباري به الكثير من المشاهد الصعبة والتى احتاجت منها مجهود كبير حتي يخرج على أكمل وجه.



وقالت مي الغيطي فى تصريحات لبرنامج عرب وود أن من أصعب مشاهد المسلسل مشهد المواجهة بينها وبين على عندما اعترف لها انه نجل عمر البرنس ، مشيرة أن المشهد احتاج مجهود كبير بسبب كمية المشاعر المتناقضة به.



وأضافت مي ان مشهد المواجهة مع صفوت والذى يعترف لها بالحقيقة كان من أصعب المشاهد عليها فى المسلسل بأكمله.



وعرض المسلسل فى النصف الأول من الشهر الكريم على قناة ON الساعة 10:30 مساء والإعادة الساعة 6:45 صباحا، كما يعرض على القناة الأولى المصرية الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 5:10 صباحا، بالإضافة إلى عرضه على على قناة CBC الساعة 6:05 مساء والإعادة الساعة 9:45 صباحا ، ويعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء ،

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري يضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كانت مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢