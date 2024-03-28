علام : الكفارات والصدقات والزكاة والفدية وضعها الإسلام لتحقيق التكافل الاجتماعي

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الكفارات والصدقات والزكاة والفدية وضعها الاسلام لتحقيق التكافل الإجتماعي في المجتمع، مشيرا إلى أن لزكاة مطهرة للمال ولن ينقص بها المال ابدا.

وقال شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “اسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الزكاة لا تغني عن الضريبة، مؤكدا أن لكل منهما مصارفه الخاصة به، وعلى الإنسان أن يعلمها.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن التهرب من الضرائب جريمة، والتهرب من الزكاة معصية لله سبحانه وتعالى، مؤكدا أنه يجب على كل إنسان أن يؤدى الزكاة للمستحقين.