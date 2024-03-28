رغم الحرب.. بوتين يخصص 400 مليار روبل لتطوير السياحة الروسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس إن حجم الأموال المخصصة لتنفيذ مشروع السياحة الوطني للفترة 2025-2030 سيبلغ 403 مليارات روبل على الأقل.

وأكد الرئيس الروسي خلال اجتماع حول إنشاء منتجعات ساحلية اتحادية على مدار العام، على ضرورة إدراج تدابير موضوعية وموجهة لتطوير صناعة السياحة في المشروع الوطني ذي الصلة، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشار بوتين إلى أن "حجم تمويل ميزانيتها في الفترة 2025-2030 سيبلغ 403 مليارات روبل على الأقل".

وفي وقت سابق، خلال اجتماع حول تطوير السياحة، وعد بوتين بإنشاء بنية تحتية سياحية في جميع المتنزهات الوطنية الروسية بحلول عام 2030.

يأتي ذلك على الرغم من استمرار الحرب الأوكرانية منذ ثلاثة أعوام والتي تحتاج لإنفاق أموال كبيرة في مواجهة الدعم الغربي غير المسبوق لكييف.