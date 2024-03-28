صيادلة القليوبية: نسعى للقضاء على الدخلاء وإجراءات صارمة لمحاربتهم

نظمت نقابة صيادلة القليوبية حفل الإفطار الجماعي الرمضاني السنوي بحضور ما يزيد عن 200 صيدلي وصيدلانية مع عائلاتهم بخلاف الشخصيات العامة .



شارك فى تنظيم الاحتفال السنوي أعضاء مجلس نقابة صيادلة القليوبية الدكتور شاكر زكى وبكرى سعيد ومصطفى أبو الخير وأمل فتحي والدكتورة أمانى زغلول حيث حرصوا على استقبال الضيوف وتقديم التهانى بمناسبة شهر رمضان الكريم والتقاط الصور التذكارية وسط حالة من البهجة والسعادة .



من جانبه قال الدكتور مجدى ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية إن حفل إفطار اليوم تقليد سنوي للالتقاء بالزملاء وأسرهم، لافتا إلى أن النقابة حريصة على مشاركة أعضائها جميع المناسبات وإبراز روح الود والمحبة لتأدية رسالتهم بمثالية تجاه الوطن .



وطالب "ثابت" جموع الصيادلة بالتكاتف والتعاون من أجل القضاء على ظاهرة الدخلاء واتخاذ الإجراءات الصارمة لمحاربتها، مؤكدا أن النقابة تعمل على حماية المهنة وإبراز دور الصيدلي والارتقاء بالمهنة .



حضر حفل إفطار نقابة صيادلة القليوبية الدكتور حلمى زكى نقيب أطباء الأسنان والدكتور مجدى فؤاد نقيب البيطريين والدكتورة فاطمة أبو جرة مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة والدكتور أحمد سعيد وكيل نقابة الأطباء والدكتور محمد عجلان الأمين العام للنقابة والدكتور أحمد أنور أمين الصندوق والدكتور جمال عبدالواحد مدير مديرية الطب البيطري والدكتور أحمد السقا والدكتور حاتم البدوى الغرفة التجارية بالقليوبية .

IMG-20240328-WA0119

IMG-20240328-WA0118

IMG-20240328-WA0117

IMG-20240328-WA0116