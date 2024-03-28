واس: رئيس الحكومة اللبنانية يؤدي مناسك العمرة

أدى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي اليوم الخميس، مناسك العمرة.

وكان في استقبال "ميقاتي" عند المسجد الحرام عدد من المسؤولين بمكة المكرمة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، زار ميقاتي، المسجد النبوي، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال ميقاتي عند المسجد النبوي وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية بالمسجد النبوي الدكتور سلطان بن منيع الله المطيري، وعددٌ من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وغادر رئيس الحكومة اللبنانية، بيروت في وقت سابق من اليوم متوجها إلى السعودية لأداء مناسك العمرة