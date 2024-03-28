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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحة المصريين في آمان| طفرة بالقطاع الصحي في عهد السيسي.. وتنفيذ 1135 مشروعًا بـ 91.5 مليار جنيه

الرئيس السيسي وصحة
الرئيس السيسي وصحة المصريين

اثبتت الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي  حكم البلاد، مدي اهتمامه بالقطاع الصحي وصحة المصريين، وكثفت الدولة المصرية جهودها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية، مع إطلاق العديد من المبادرات الصحية لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ولعل من أبرز القضايا الخاصة بالصحة، هو تسليط الضوء علي جهود الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وأطلقت الحكومة العديد من المبادرات لتعزيز قدرة المنشآت الصحية على تقديم الخدمات الطبية مع زيادة معدلات التغطية بالمستشفيات الجامعية على مستوى المحافظات، وإنشاء سجل صحي إلكتروني لكل المترددين.

الحكومة وصحة المصريين 

ووجهت الحكومة المصرية كافة جهودها لتنمية الإنسان والارتقاء به خاصة في المجال الصحي، واطلقت الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من المبادرات الصحية لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، لتحقق الدولة المصرية العديد من الإنجازات في قطاع الصحة.

ويوجد 1135 مشروعًا بتكلفة 91.5 مليار جنيه، تم وجار تنفيذها لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وتطوير منظومة الإسعاف، كما وضعت الحكومة المصرية إجمالي 246 مليارات جنيهًا تكلفة المشروعات الجارية في قطاع الصحة والتي تم تنفيذها مع المبادرات خلال الأعوام الماضية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي 
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