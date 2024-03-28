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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«شباب كفر الشيخ» تنظم ندوة توعوية لتصحيح المفاهيم المغلوطة بـ بيلا

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، فى تنظيم ندوة توعوية عن مواجهة الأفكار المغلوطة بمركز شباب بيلا، بمشاركة 60 شاباً وفتاة من أعضاء النادى الثقافي ببيلا.

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يأتي ذلك ضمن سلسلة الندوات التوعوية بمحافظات مصر بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف المصرية من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

 

أكد محافظ كفرالشيخ، أهمية تنظيم مثل هذه الندوات التوعوية لنشر الوعى بين الشباب وطلاب المدارس حول المخاطر والأفكار المنحرفة التي قد تهدد استقرار المجتمع، مشددًا على ضرورة تضافر جميع الجهود لمواجهة هذه الظواهر السلبية.

 

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن الندوة تهدف إلى توعية الشباب لمواجهة الأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة غير السوية لنبذ العنف والتطرف الفكري والإرهاب، وإبراز دور الشباب في التصدي للشائعات والأفكار الهدامة المعوقة لخطة التنمية.

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