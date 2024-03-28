ندوة بـ هندسة كفر الشيخ تناقش التحديات العالمية أمام الأسرة المصرية

نظمت كلية الهندسة بالجامعة ندوة دينية بعنوان "التحديات العالمية في مواجهة الأسرة المصرية"، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.



جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة، بحضور الدكتور إيمان سعد عبد النبي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف عامر، أمين الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

تأتي هذه الندوة ضمن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"، وذلك في إطار التعاون بين جامعة كفر الشيخ ومشيخة الأزهر الشريف، ومن منطلق الدور الرائد لتنوير طلبة الجامعة من خلال عقد العديد من اللقاءات والندوات الفكرية والحوارات الجادة معهم بهدف رفع مستوى الوعي الوطني والثقافي لديهم، وتحصينهم من الفكر المتشدد والمتطرف، إلى جانب رفع قدرتهم على الحوار الموضوعي.

تناولت الندوة مناقشة العديد من التحديات العالمية التي تواجه الأسرة المصرية، ومنها التغيرات الثقافية والمجتمعية، التحديات الاقتصادية، وأهمية التربية الأخلاقية للأبناء في ظل انتشار الفساد الأخلاقي في المجتمع، وكيفية غرس القيم الإيجابية في نفوسهم.

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