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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ثقافة كفر الشيخ.. احتفالات باليوم العالمي للشعر وورش فنية من وحي رمضان

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

قدم فرع ثقافة كفر الشيخ عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة للرواد بعدة مواقع تابعة للفرع، خلال اليومين الماضيين، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

واحتفالا باليوم العالمي للشعر نظم بيت ثقافة مطوبس أمسية الشعرية لشعراء نادي أدب مطوبس، أدار الأمسية الشاعر سلامة أبو النجاة رئيس نادي الأدب المركزي بكفر الشيخ، وبالتعاون مع إدارة مطوبس التعليمية، شارك بها الشعراء عبد الفتاح شحاته، حسن الهمدان، يوسف المنفي، ياسمين النايح، أسامة القباني، محمود للو، جمال عبد العظيم، وهناء ماهر، حيث دارت عدة مناقشات حول قضايا الشعر المعاصر، وألقى المشاركون عددا من القصائد العامية والفصحى، كما شارك عدد من المواهب في الشعر والغناء.

هذا وأقام البيت بمدرسة صلاح نافع الفكرية محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع ذوي القدرات الخاصة" شاركت بها د. فريدة عبده - صيدلانية ورئيس مجلس أمناء الآباء بمطوبس، وبحضور اللواء حاتم الهيديبي رئيس مجلس مدينة مطوبس، وكوكبة من القيادات التنفيذية بالمدينة.

تناولت د. فريدة تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة لغويا واصطلاحيا، وأوضحت بعض القواعد التي يجب اتباعها عند التعامل معهم من الكبار والبالغين.

وبإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة كفرالشيخ برئاسة أحمد الشهاوي، واصل قصر ثقافة أنور المعداوي ثاني أيام الورشة الفنية للنحت "تنويعات طينية من وحي رمضان" والتي ينفذها القصر بالتعاون مع جمعية رواد القصر لتكون نواة لعمل مشروع متناهي الصغر لمجموعة من الفنانات المبتدئات في مجال النحت الورشة، تنفيذ د. لمياء كرم صافي أستاذ النحت بكلية التربية النوعية بكفر الشيخ.

وفي شأن آخر عقد بيت ثقافة سنهور المدينة ندوة بعنوان "الزيادة السكانية في مصر وأثرها على الفرد والمجتمع" بمدرج مدرسة دسوق الثانوية الزراعية العسكرية المشتركة، تحدث خلالها أحمد إسماعيل زيد رئيس قسم التربية الاجتماعية بالمدرسة، عن الآثار السلبية للزيادة السكانية على التنمية المستدامة في مصر بسبب زيادة الاستهلاك.

فرع ثقافة كفر الشيخ الفعاليات الثقافية والفنية مواقع تابعة للفرع فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برامج وزارة الثقافة

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