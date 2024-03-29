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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

300 مليون كيلو|تحرك عاجل من الحكومة ينهي أزمة السكر رسميًا..والسعر 35 جنيها

السكر
السكر

شهدت أسعار السكر اليوم تراجعا قويا لتعلن رسميا انتهاء الأزمة بعد تحرك الحكومة العاجل وبدء الإنتاج بكثافة مع موسم حصاد البنجر، مع استيراد مئات الآلاف من الأطنان من الخارج.

وتراجع سعر كيلو السكر بقيمة 30 جنيها منخفضا من نحو 65 جنيها إلى 35 جنيها فقط، حسبما اكد مجموعة من التجار إذ يكون نحو 32 جنيها في الجملة ويباع للمستهلك بنحو 35 جنيها فيما فوق،فيما يبدا المعبأ ٨٠٠جرام من ٣٢ جنيها.

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300 مليون كيلو 

وكشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية  أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضخ كميات إضافية من السكر في الأسواق المحلية؛ للعمل على سد الفجوة في السوق، وذلك سيكون من خلال استيراد مليون طن من الخارج، ومن ثم ضخ 300 ألف طن في الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتابع: مخزون السلع التموينية متوفر ولا يوجد به أي قلق أو تخوف من نقصه بالأسواق، وسنبدأ بضخ 300 ألف طن سكر كمخزون استراتيجي من للسيطرة على الأسعار المرتفعة في السوق المحلي.

اجتماع الحكومة

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، لإعداد تقرير يومي عن الانخفاضات التي تحدث في الأسعار، على أن يتضمن هذا التقرير رصدًا واقعيًا لمستويات الأسعار الحقيقية، وذلك خلال لقائه كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، قبل 3 أيام.

وأكد رئيس الوزراء أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15% و20% على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر.

سكر كيلو السكر 

كشفت مصادر عن توجيهات لمصانع البنجر بتسليم طن السكر الحر للقطاع التجاري بسعر 32 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع بهدف طرحه للمستهلك في الأسواق بكميات كبيرة بسعر 35 جنيها للكيلو.

وأوضحت المصادر أن شركة السكر للصناعات التكاملية - شركة حكومية - مستمرة في توفير السكر التمويني بسعر 12.60 جنيه للمستفيدين من منظومة الدعم كما أنها مستمرة في توفير سكر المبادرة بسعر 27 جنيها للكيلو.

300 ألف طن سكر

أعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، عن أنه سيتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن سكر كمرحلة أولى.  

وكان مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، وهو ما بدأت فى استيراده وزارة التموين بالفعل.

إنهاء المشكلة 

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: المرحلة القادمة ستشهد توفير السكر بكميات كبيرة فى الأسواق، للعمل على إنهاء هذه المشكلة تماما، وسنعمل على زيادة منافذ البيع، وتيسير نقل السكر فى المحافظات المختلفة.

السكر

عودة مصنع أبو قرقاص

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية ، عند بدء توريد محصول البنجر من المزارعين لصالح مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا ، وتستهدف التموين استلام مايقرب من مليون طن بنجر، وذلك لإنتاج نحو 140 ألف طن سكر خلال الموسم الحالي والذي يمتد إلي شهر أغسطس المقبل.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالبنحر بلغت 600 ألف فدان خلال الموسم الجاري في المحافظات.

27 جنيها

ويباع كيلو السكر بسعر 27 جنيها في معارض اهلا رمضان ومنافذ وزارة التموين المختلفة.

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