موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهلي ضيفا على نظيره فريق سيمبا التنزاني، مساء اليوم الجمعة، في إطار لقاءات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الكروي الجاري 2023-2024.

وتقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب بنجامين مكابا الوطني، بالعاصمة التنزانية، دار السلام.



وسيتم نقل المباراة عبر مجموعة قنوات bein sport، إذ تعد الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 5 أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.