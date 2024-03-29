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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأهلي يتخذ قرارا عاجلا بشأن واقعة حسين الشحات والشيبي.. فيديو

حسين الشحات والشيبي
حسين الشحات والشيبي

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "تحركات عاجلة من الأهلي بعد إحالة "الشحات" للمحاكمة في واقعة "الشيبي": الحل الودي أو اللجوء لـ"فيفا".

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وجاء في التقرير أن اللاعب حسين الشحات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر قدم الاعتذار لـ محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، على ما صدر منه بعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالموسم الماضي، وقيام الشحات بضرب الشيبي على الوجه.


وقال الشحات إنه يعتذر لـ الشيبي وأسرته على ما بدر منه، وأنه فعل ذلك لأول مرة، وأنه لم ولن يفعل مثل هذه الأشياء من قبل ولا من بعد.

وبعد إحالة اللاعب لمحكمة جنح مدينة نصر،  قام الأهلي بمخاطبة اتحاد الكرة لعقد جلسة صلح، وحل المشكلة، بعد اعتذار الشحات للاعب المغربي محمد الشيبي أكثر من مرة وأمام الجميع، والأهلي أكد أن الحل الودي أو اللجوء لـ"فيفا". 

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