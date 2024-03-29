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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حدث في 19 رمضان..وفاة شيخ الأزهر محمود شلتوت ومفتي مصر حسنين مخلوف

حدث في 19 رمضان
حدث في 19 رمضان

يحل علينا اليوم التاسع عشر من شهر رمضان، والذي شهد أحداثا عديدة في الماضي ترصدها السطور التالية ضمن حدث في 19 رمضان.

حدث في 19 رمضان

1- حدث في 19 رمضان 1410هـ الموافق 15 أبريل 1990م، توفي الشيخ حسنين محمد حسنين مخلوف، مفتي الديار المصرية الأسبق، وأحد أعلام الفقه في العالم الإسلامي.

ولد في حي باب الفتوح بالقاهرة في 16 رمضان 1307 هـ 6 مايو 1890م، وتعهده أبوه بالتربية والتعليم، فما إن بلغ السادسة حتى دفع به إلى من يحفّظه القرآن الكريم، وأتمه وهو في العاشرة على يد الشيخ محمد علي خلف الحسيني شيخ المقارئ المصرية، وهيأه أبوه للالتحاق بالأزهر فحفّظه متون التجويد والقراءات والنحو، ثم التحق بالأزهر وهو في الحادية عشرة من عمره، وتلقى العلم على كبار شيوخ الأزهر، من أمثال الشيخ عبد الله دراز، ويوسف الدجوي، ومحمد بخيت المطيعي، وعلي إدريس، والبيجرمي، فضلاً عن والده الشيخ محمد حسنين مخلوف. لما فتحت مدرسة القضاء الشرعي أبوابها لطلاب الأزهر، تقدم للالتحاق بها، وكانت تصطفي النابغين من المتقدمين بعد امتحان عسير لا يجتازه إلا الأكفاء المتقنون.

2- حدث في 19 رمضان 1375هـ الموافق 30 إبريل 1956م، صدور قرار الحكومة التونسية بأن يكون جامع الزيتونة جامعة مختصة بالعلم وأن تسمى الجامعة الزيتونية وأصبح بها 5 كليات.

3- حدث في 19 رمضان 1121 هجريا، معركة بحرية بين العمانيين والبرتغاليين، جرت معركة بحرية بين أسطول العرب العمانيين والأسطول البرتغالى، تراجع فيها الأسطول العربى إلى رأس الخيمة.

4- حدث في 19 رمضان 40 هـ، أن ضرب عبدالرحمن بن ملجم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب بسيف مسموم على رأسه أثناء إمامته المسلمين في صلاة الفجر في مسجد الكوفة.

5- حدث في 19 رمضان 1382 هـ وفاة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الجامع الأزهر، حيث أضاف الشيخ شلتوت رحمه الله، في مجال التجديد الديني الكثير والكثير، وقد اختير عضوًا في الوفد الذي حضر مؤتمر "لاهاي" للقانون الدولي المقارن سنة 1937م، وألقى فيه بحثًا تاريخيا هاما، تحت عنوان "المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية" ونال البحث استحسان أعضاء المؤتمر، فأقروا صلاحية الشريعة الإسلامية للتطور، واعتبروها آنذاك في ثلاثينيات القرن العشرين، وفي عز وجود الاستعمار في مصر وفي شتى أرجاء العالم العربي والإسلامي، مصدرًا من مصادر التشريع الحديث، وإنها أصيلة وليست مقتبسة من غيرها من الشرائع الوضعية، ونال بهذا البحث المتفرد، عضوية جماعة كبار العلماء.

كما ينسب للشيخ شلتوت أفكاره التنويرية، وكان أول من نادى بتشكيل مكتب علمى للرد على مفتريات أعداء الإسلام، وتنقية كتب الدين الإسلامي من البدع والضلالات، وكانت هذه الدعوة مقدمة لإنشاء مجمع البحوث الإسلامية.

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