حدث في 17 رمضان.. غزوة بدر ووفاة السيدة عائشة واستشهاد علي بن أبي طالب

شهد اليوم السابع عشر من رمضان، عددا من الأحداث المهمة التي كان لها تأثيرها على التاريخ الإنساني ومن أبرز الأحداث، وقوع غزوة بدر الكبرى عام 2هـ، وحقق المسلمون النصر على الدولة البيزنطية فى معركة العمورية عام 223هـ، واستشهاد الإمام على بن أبى طالب رضي الله عنه فى عام 40هـ.

غزوة بدر الكبرى

في 17 رمضان 2هـ الموافق 13 مارس 623 م، حدثت غزوة بدر بين المسلمين بقيادة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وكانت أول انتصارات قوى الحق على شراذم الباطل، ويطلق عليها "غزوة الفرقان".

وفاة السيدة رقية رضي الله عنها

في 17 رمضان 2 هـ الموافق 13 مارس 623 م، توفيت السيدة رقية بنت النبي (صلى الله عليه وسلم).

استشهاد الإمام علي بن أبي طالب

في 17 رمضان 40 هـ الموافق 24 يناير 660 م، استشهد الإمام علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين، والذي أسلم مبكرًا، وشهد الغزوات مع النبي (صلى الله عليه وسلم)، وتزوج ابنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاطمة، واشتهر بالشجاعة والفصاحة والبلاغة، وقد اغتاله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم الحميري، وهو ابن ثمان وخمسين.

الانتصار على الدولة البيزنطية في معركة عمورية

في 17 رمضان 223 هـ الموافق 12 أغسطس 838 م، تحقق للمسلمين النصر على الدولة البيزنطية في معركة عمورية بقيادة الخليفة المعتصم العباسي، الذي هبّ لنجدة إخوانه المسلمين حين استغاثوا به، فحرك جيشًا كبيرًا لتأديب الدولة البيزنطية.

وفاة السيدة عائشة رضي الله عنها

في ليلة الثلاثاء 17 رمضان 85 هـ الموافق 12 يوليو 678 م، توفيت السيدة عائشة زوج رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ودفنت بالبقيع.

وفاة الحجاج بن يوسف الثقفي

في السابع عشر وقيل الحادي والعشرين من شهر رمضان عام 95 هـ الموافق يونيو 714 م توفي الحجاج بن يوسف الثقفي، قبل انتهاء مدة خلافة الوليد بن عبد الملك بأقل من سنة، وكانت وفاته بالعراق، عن عمر 54 سنة.