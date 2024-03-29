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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ملخص أحداث الحلقة الـ 18من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية

صدى البلد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة الـ 18من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية».


الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 8 شهدت وصول المدرس مدحت إلى دوار الكبير، حيث قابله وأبلغه بأنه يبحث عن العترة لأنه سرق جهاز اللاب توب منه ويريد استعادته وهو ما أنكره العترة. 


وفي الحلقة 18 من مسلسل صدفة، عاد خالد الصاوي إلى منزله بعدما زار صدفة وقابلته زوجته سلوى خطاب التي رفضت دخوله البيت وطردته وتحدته بأنها ستجعل ابنتها منار تتزوج من معتز. 


وشهدت أحداث الحلقة 3 من مسلسل فراولة تحقيق المدير الصيني يانج صاحب شركة المنتجات الحيوية أرباحا طائلة من تسويق الشجرة الإلكتروني لمنتجاته واعترف أن هذه الأرباح لم تتحقق إلا بعد العمل في مصر. 


وفي مسلسل بقينا 2، أصرت رانيا يوسف على قيادة السيارة في الرالي بعدما اتفق ياسر مع شركة من أجل المشاركة في السباق، لكن رانيا لا تمتلك الخبرة اللازمة في الراليات وانفجر إطار السيارة. 
 

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