عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي يوجه تعليمات للبنوك بتحديث بيانات العملاء لهذه الأسباب ..تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي

وجه حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء البنوك الي ضرورة تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصلت عليها عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة للعملاء من الأفراد والشركات الالتزام، ضمن الإجراءات الخاصة بمواجهة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
جاءت تعليمات محافظ البنك المركزي وفقا  لما تضمنه  الكتاب الدوري المؤرخ ٢٤ ديسمبر ۲۰۲۳ الخاص بالضوابط الرقابية للبنوك في ذلك الشأن و  التي تضمنت بنداً يتعلق بضرورة تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصل عليها البنك عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعملاء بصفة مستمرة وبحد أقصى 5 سنوات.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 24-3-2024

البنك المركزي: 6.4 تريليون جنيه حجم أشباه النقود في أكتوبر 2023


تضمنت التعليمات  السياسات الداخلية للبنك الإجراءات الواجب اتخاذها وفقاً لهذه الضوابط على أن تشمل كحد أدني المدة الزمنية القصوى لقيام البنك بتحديث بيانات عملائه بعد استيفاء البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة و إعادة تفعيل المنتجات والخدمات التي تم ايقافها
وأشار إلي ضرورة إخطار العملاء بموعد التحديث قبل وبعد حلوله باستخدام قنوات الاتصال المختلفة المقررة من قبل العميل وفقا استخدام قناتين مختلفتين كحد أدنى من القنوات التالية لإخطار العملاء مع مراعاة ضوابط أمن المعلومات والبيانات وتقييم المخاطر التشغيلية.
وذكر أنه من بين تلك البيانات والمعلومات الرسائل القصيرة من خلال الهاتف المحمول باللغتين العربية والانجليزية، و الاشعارات المستخدمة على تطبيقات الهواتف الذكية Push notifications" و القنوات الالكترونية الأخرى مثل الانترنت البنكي وماكينات الصراف الآلي و البريد الالكتروني.
كما تضمنت تلك البيانات المكالمات الهاتفية المسجلة عن طريق مراكز الاتصال الخاصة بالبنك و  الخطابات المسجلة بعلم الوصول.

شدد محافد البنك المركزي علي ضرورة  إخطار العملاء ثلاث مرات قبل حلول موعد التحديث، وعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية (مرة كل شهر) بموعد التحديث، و  إخطار العملاء ثلاث مرات بعد حلول موعد التحديث، وعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية (مرة كل شهر بالإجراء الذي سيتم اتخاذه بعد انقضاء تلك المدة، وموعد تنفيذه حال تخلف العملاء عن التحديث المطلوب.

كما ينبغي إخطار العملاء بما تم اتخاذه من إجراءات بعد القضاء المدة المذكورة ، وفي جميع الأحوال، لا يجوز إيقاف المنتجات والخدمات التي من بينها صرف وتحصيل الشيكات و عمليات الإبداع النقدي بحسابات العملاء من قبل الغير داخل الفرع، و التحويلات الواردة الحسابات العملاء، و  عمليات السحب النقدي أو الشراء الالكتروني باستخدام بطاقات الخصم المباشر، والتعليمات المستديمة القائمة.

 

مد الالتزامات عن التسهيلات الائتمانية الممنوح


أشار الي أنه ينبغي كذلك مد الالتزامات عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء طرف ذات البنك و الاستعلام عن الرصيد، و الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والقنوات الإلكترونية الأخرى ، و عدم تحميل العملاء باية مصاريف أو رسوم في حالة تأخرهم عن التحديث.
وشدد علي ضوابط عمليات التحديث والتي من بينها حال تواجد العملاء في فرع البنك، يتعين أن يتم التحديث قبل إجراء أيا من المعاملات، و عدم ارسال آية روابط للعملاء سواء لتحديث بياناتهم أو إخطارهم بالتحديث تفاديا لعمليات الاحتيال، و تحديث نظام قاعدة بيانات البنك لتعكس موعد تحديث بيانات العملاء، حتى يتمكن موظفي خدمة العملاء من إخطار العملاء بموعد التحديث.

وأشار إلي ضرورة  قيام  البنك بالتقدم للحصول على موافقة البنك المركزي قبل تفعيل الحلول التقنية الخاصة بتحديث بيانات العملاء عن طريق الوسائل الالكترونية، و إمكانية التحديث للعملاء من خلال أي من فروع البنك - بما فيها فروعه بالخارج (إن وجدت) - دون التقيد بالتوجه إلى فرع التعامل.
كما ينبغي السماح بإجراء زيارات منزلية لذوي الإعاقة، وكبار السن (٦٥) فأكثر) من قبل موظفي البنك الإجراء التحديث، مع ضرورة وضع الضوابط والإجراءات لهذه الزيارات، و إمكانية وضع البنوك برامج وإجراءات تحفيزية للعملاء لتشجعهم على التحديث في المواعيد المقررة.
وطلب البنك المركزي بضرورة منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التعليمات.

البنك المركزي المنتجات والخدمات مكافحة غسل الأموال العملاء البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

انهيار في بورصة السلع| انخفاض أسعار الزيت والمكرونة.. الشاي يتراجع لأول مرة.. والسكر يخسر 15 جنيها

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

ترشيحاتنا

مشهد مهيب| زفة لـ 350 طفل من حفظة القرآن الكريم في شوارع طنطا.. شاهد

رفع حالة الطوارئ في هذه المحافظة بسبب الطقس.. تفاصيل

صلاة الكسوف كيفيتها وفضلها ووقتها.. في الركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان

شافت جثمانها خارج من المشرحة.. انهيار والدة فتاة البراجيل وفقدانها الوعي

التصريح بالدفن .. تقرير التشريح يؤكد وفاة رحاب بالحبوب السامه

عتبة الرحمن.. خطيب المسجد الحرام: بـ أمرين تكن على الطريق الموصل لله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

علاج تجميلي قوي.. ماذا يحدث للجسم عند استخدام قشر الليمون؟

ياسمين صبري تثير ضجة بسبب ثمن ساعتها| رقم خرافي

مع تقلبات الجو| علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية

فيديو

تم قيد مخالفة.. رسالة صادمة من الصحة السعودية| ما قصتها؟

ريهام حجاج : بكتفي بالدعاء على اللى ظلمني .. ومش برد الإساءة

عاجل وقوع زلزال شعر به المصريين| التفاصيل كاملة

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ