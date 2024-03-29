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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مميزات جبارة.. أحدث موبايل من سامسونج بإمكانيات متطورة وأسرع شحن

Galaxy M55
Galaxy M55

أعلنت شركة سامسونج Samsung، بهدوء عن هاتفها الأحدث Galaxy M55، الذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena"، يقدم هاتف سامسونج الجديد Galaxy M55، في مواصفات مماثلة مع هواتف سلسلة Galaxy A، ولكن مع العديد من التغييرات بما في ذلك شاشة أكبر ومجموعة شرائح مختلفة وشحن أسرع.

 

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هاتف سامسونج الجديد Galaxy M55

يتمتع هاتف سامسونج Galaxy M55، بشاشة من نوع Super AMOLED Plus، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، وبدقة FHD+  تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتتميز بسطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفلها.

وكما تتميز الشاشة بفتحة مثقوبة للكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل، وجاء هاتف Galaxy M55، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مزودة بتقنية OIS إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

Galaxy M55

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy M55، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 7 Gen 1، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 6.1 المبنية على نظام التشغيل Android 14، وتعد سامسونج بضمان 4 تحديثات لنظام Android و5 سنوات من تصحيحات الأمان للهاتف.

Galaxy M55

ويحتوي هاتف Galaxy M55، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات، تأتي داخل هيكل تبلغ أبعاده 163.9× 76.5 × 7.8 مليمتر، يبلغ وزنه 180 جراما.

وتشمل المميزات الأخرى في هاتف سامسونج Galaxy M55، منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ بقياس 3.5 مليمتر لسماعات الرأس، وماسح لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة ومنفذ شحن من نوع USB -C.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy M55، باللونين الأزرق الداكن والأخضر، مقابل سعر حوالى 600 دولار (أي ما يعادل 20.440 جنيه مصري).

Galaxy M55
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