عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ملحمة إيفيرجيفين | الافتتاح التجريبي لـ متحف قناة السويس .. صور

الجولة
الجولة

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، متحف قناة السويس، للوقوف على سير العمل، والتعرف على ردود أفعال رواد المتحف وانطباعاتهم خلال فترة الافتتاح التجريبي.

عرض عيسي وأحمر بختام عروض الافلام الفائزة بمهرجان الإسماعيلية

وأكد رئيس الهيئة على الأهمية الكبيرة التي يمثلها متحف قناة السويس في حفظ وتوثيق تاريخ القناة وتسجيل لحظاتها الفارقة وأحداثها الهامة وما مرت به من تحديات على مدار تاريخها ليظل المتحف ذاكرة القناة وشاهدا على ماعاصرته وما تشهده من أحداث.

وخلال تواجده بالقاعة المخصصة لسرد وقائع ملحمة تعويم سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN"، حرص الفريق ربيع على توجيه التحية للعاملين بالهيئة وتهنئتهم بذكرى "يوم التفوق" الذي يوافق ذكرى نجاح تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة "EVER GIVEN"، والتي باتت علامة فارقة في قدرة الهيئة على مجابهة التحديات بكفاءة واقتدار.

وأوضح رئيس الهيئة أن أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" أثبتت لمجتمع الملاحة الدولي جاهزية القناة للتعامل مع المواقف الطارئة بفضل ما تزخر به من خبرات متراكمة في مجال الإنقاذ البحري.

وشدد الفريق ربيع على أن تعويم سفينة الحاويات "EVER GIVEN" ملحمة مصرية تمت بأيادي مصرية، ووحدات ومعدات مصرية، وفكر مصري خالص بابتكار أسلوب جديد في أعمال الإنقاذ البحري باستخدام التكريك لأول مرة وهو الإنجاز الذي حظى بالعديد من الإشادات الدولية وجاوز توقعات الخبراء والمتخصصين في مجال النقل البحري.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" كانت أزمة مركبة وغير مسبوقة  تكللت جهود إدارتها بالنجاح بفضل بطولة القائمين على أعمال الإنقاذ والدعم الكامل من القيادة السياسية ومتابعته الدورية لجهود حل الأزمة على مدار الساعة.

وأعرب الفريق ربيع عن أمله في عودة الاستقرار مرة أخرى  إلى منطقة البحر الأحمر وانتظام سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدا أن قناة السويس تستمر في تقديم خدماتها للسفن العابرة رغم التحديات الراهنة التي تثبت أن قناة السويس ستظل الممر الأسرع والأقصر والأكثر استدامة مقارنة بالطرق البديلة التي لا تحقق وفرا في الوقت والمسافة واستهلاك الوقود وتتسبب في أضرار بيئية بالغة لايمكن تجاهلها.

شملت الجولة التفقدية بالمتحف، قاعات العرض المتحفي، وأماكن العرض الخارجية، بالإضافة إلى منطقة الخدمات الملحقة بالمتحف.

IMG-20240329-WA0020
IMG-20240329-WA0020
IMG-20240329-WA0021
IMG-20240329-WA0021
IMG-20240329-WA0018
IMG-20240329-WA0018
IMG-20240329-WA0019
IMG-20240329-WA0019
IMG-20240329-WA0017
IMG-20240329-WA0017

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

انهيار في بورصة السلع| انخفاض أسعار الزيت والمكرونة.. الشاي يتراجع لأول مرة.. والسكر يخسر 15 جنيها

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

ترشيحاتنا

دعاء العتق من النار في العشر الأواخر بـ رمضان .. الفرصة موجودة

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

القبض على صاحب مقهى يقدم شيشة للأطفال بالسلام

تاجرا مخدرات يغسلان 40 مليون جنيه .. الداخلية تكشف التفاصيل

قصة آية 2 من سورة الفجر.. ما الليالي العشر المقصودة بقسَم الله؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|ياسمين صبري تثير ضجة بسبب ثمن ساعتها.. علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية

هيحصل بعد أيام .. تأثير الكسوف الكلي على الجسم والنفسية

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

علاج تجميلي قوي.. ماذا يحدث للجسم عند استخدام قشر الليمون؟

فيديو

تم قيد مخالفة.. رسالة صادمة من الصحة السعودية| ما قصتها؟

ريهام حجاج : بكتفي بالدعاء على اللى ظلمني .. ومش برد الإساءة

عاجل وقوع زلزال شعر به المصريين| التفاصيل كاملة

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ