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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عرض عيسي وأحمر بختام عروض الافلام الفائزة بمهرجان الإسماعيلية

صدى البلد

استمرارا لأنشطة مركز الثقافة السينمائية 36 ش شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة  مدير التصوير د.حسين بكر  يختتم  غداً الخميس برنامج عروض الأفلام الفائزة بجوائز   مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بدورته الـ25 برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

وتأتي هذه العروض استكمالاً لعروض المهرجان التي أقيمت بمحافظة الاسماعيلية والتي أقيمت علي مدار أربعة أيام متتالية بمقر المركز 36 شريف.
علي ان تختتم غداً الخميس الموافق ٢٨ مارس حيث يعرض  أفلام (عيسي) للمخرج مراد مصطفي _ من مصر وفيلم(أحمر) للمخرجة جميلة ويفي - مصر  وفيلم (مطاردة الشمس والشط) للمخرجة أنا بيلانكوف من كرواتيا وفيلم (مرارة) للمخرجة نادية جولدمان من روسيا.وفيلم (نهاية رحلة) للمخرج تشوي مينهو من كوريا الجنوبية وفيلم(المدرسة القديمة) للمخرج عبد الله الخميسي من السعودية.

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جدير بالذكر أن الفعاليات مجانية وتقام في الثامنة مساء  بمقر الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف .

الاسماعيلية أفلام التسجيلية التسجيلية والقصيرة الإسماعيلية الدولي

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