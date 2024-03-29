قلع الحجر الحلقة 19.. محمد رياض يحرض على قـ.تل عبد العزيز مخيون

شهد مسلسل قلع الحجر الحلقة 19 تطور جديد فى الأحداث حيث قررت روحية "سوسن بدر" أن تتنازل عن قصية ميراثها فى منزل والدها الذى استولى عليه شقيقها فرماوى "محمد رياض" وتتركه يعيش فيه مقابل حصولها على ميراثها ماديا.

ويقوم فرماوى بالحريض على قتل حرازى "عبد العزيز مخيون" زوج روحية بعد أن استولى على سيارة البضاعة لتهجم عليه مجموعة من البلطجية ويصاب حرازى فى كتفه بينما يرحل اثنين من رجاله.

ويتهم فرماوى عائلة الشواكيش فى محاولتهم قتل حرازى بينما الأخير يرى أن الشواكيش ليسوا من قاموا بهذا الهجوم خاصة أن ليس ما يدفعهم لذلك.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.